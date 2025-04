Öt angol csapat már biztosan ott lesz a következő BL-idényben, de lehet, hogy hét is

Az UEFA pontokkal jutalmazza azokat a csapatokat/ligákat, amelyek jól teljesítenek a nemzetközi porondon. Egy győzelem egy pontot, egy döntetlen felet és egy vereség nulla pontot ér. Másfél bónuszpont jár a BL-meccsért, egy az Európa-ligáért és fél a Konferencialigáért. Sőt még ezen felül is járnak bónuszpontok az alapszakasztabellán elért helyezésért, valamint a továbbjutásért is. Az Arsenal tegnapi győzelmével a PL-csapatoknak összesen már 169.750 pontjuk van, amivel magasan vezetnek a többi liga előtt, így már be is biztosították a plusz egy helyet a következő kiírásra.