Arne Slot: Nem érdekel, hol leszünk bajnokok

Minden jó, ha a vége jó – ez lehetett a liverpooli mottó vasárnap délután, amikor a 89. percben Alexis Mac Allister szögletéből Virgil van Dijk befejelte a 2–1-es győzelmet jelentő gólt a West Ham United ellen. A holland védő találata egyben azt is jelentette, hogy csapata 6 fordulóval a bajnokság vége előtt 13 pontos előnnyel vezeti a Premier League-et, és két győzelemnyire van 20. aranyérmétől, amellyel a bajnoki címek számában beérné a rekordbajnok, ősi rivális Manchester Unitedet.

A bajnokavatás akár már a következő fordulóban is megtörténhet, amennyiben vasárnap a 2. helyezett Arsenal kikap az Ipswich otthonában, a később pályára lépő liverpooliak pedig megnyerik a Leicester elleni idegenbeli meccsüket. Ha ez a két feltétel nem teljesül, Szoboszlai Dominikék egy héttel később, a Tottenham elleni rangadón, saját közönségük előtt biztosíthatják be elsőségüket.

„Nem érdekel, hol leszünk bajnokok. Tudjuk, hogy még két mérkőzést kell megnyernünk, ami nem volt könnyű az előző harminckét alkalommal sem. Most kizárólag arra fókuszálunk, hogy a két győzelem meglegyen, és arra, hogy jobbak legyünk, mint az előző héten, mert akkor nagyobb az esélyünk arra, hogy jövő héten a Leicester ellen sikerrel vegyük az akadályt. Az eddigi harminckét alkalomból talán kettő vagy három olyan volt, amikor simán nyertünk, a többi győzelem nagyon-nagyon kemény munka árán született meg” – mondta a Liverpool menedzsere, Arne Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A West Ham United elleni meccset követően Slot szándékosan maradt kint a szokásosnál tovább a pályán, hogy megköszönje a szurkolóknak a támogatást, s az újságíróknak azt is elárulta, miért.

„Az idényben először nyertünk úgy, hogy a játékunk alapján megkérdőjelezhető volt a győzelmünk jogossága. Ebben a sikerben ők is benne voltak – ezt akartam jelezni nekik. Az egész évadban rengeteget jelentett a biztatásuk, de ma különösen jól jött” – ismerte el a holland szakember.

Slot a kapusa, Alisson Becker szerepét is kiemelte – a brazil játékos kétszer nyert párharcot Mohammed Kudus ellen, és hatalmasat védett Jarrod Bowen ziccerénél is.

„Hatalmas megkönnyebbülés volt. Már azt is Alinak köszönhettük, hogy az ellenfél nem egyenlített hamarabb – sajnos aztán az ő góljukat is mi szereztük. A második félidőt figyelve az egyenlítő gól után úgy éreztem, megint be fognak találni, de a szurkolóink és a játékosaink másképp gondolták. Attól a pillanattól, hogy egyenlítettek, megint elkezdtünk futballozni, a drukkerek pedig megduplázták a hangerőt. Luis Díaz helyzetbe is került, és a gól előtti szöglet kiharcolásához az vezetett, hogy jól támadtunk vissza. A jól begyakorolt szögletrúgást pedig a végére tartogattuk, most is láthattuk, a modern futballban mennyire fontos szerepet játszanak a rögzített játékhelyzetek.”