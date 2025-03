Válogatott játékosát adhatja Kerkez Milosért a Liverpool a Bournemouthnak – sajtóhír

A Football Insider most arról írt, hogy a Bournemouth egyik legfontosabb nyári célpontja a Liverpool ír válogatott kapusa, Caoimhín Kelleher, aki hiába teljesített megbízhatóan, amikor Alisson Beckert kellett pótolni, nyáron minden bizonnyal létszámfelettivé válik, hiszen a brazilnak 2027-ig érvényes a szerződése, míg a tavaly nyáron a Valenciától szerződtetett, de kölcsönben a spanyol klubnál maradó grúz Giorgi Mamardasvili idén csatlakozik Arne Slotékhoz.

A honlap megjegyezte, hogy a Bournemouthnak az is a tervei között szerepel, hogy a Chelsea-től jelenleg is kölcsönben szereplő Kepa Arrizabalagát végleg megszerezze, de csak ésszerű összegért cserébe. A Football Insider úgy értesült, a Liverpool 30-40 millió fontot kérne Kelleherért.

A Liverpool egyik szurkolói honlapja, az Empire of the Kop továbbvitte a szálat és arról ír, hogy Kelleher eladása a Bournemouthnak megkönnyítheti Kerkez Liverpoolhoz vezető útját – pláne, hogy a Mersey-partiakhoz épp a Bournemouthtól érkezett a sportigazgató, Richard Hughes. Részletezték, hogy ha Kellehert nem a „cseresznyéseknek” adja el a Liverpool, akkor csökkenhet az ára, viszont Kerkez érkezésével Kosztasz Cimikaszt is eladhatják Sloték, hogy a befolyt összegből más területet is erősítsenek.