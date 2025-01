Tomás Rosicky lehet az Arsenal sportigazgatója

Tomás Rosicky – aki 2018 óta a Sparta Praha sportigazgatója, és aktív karrierje során 10 évet töltött az Arsenalban – folyamatos kapcsolatban áll a londoni klub vezetőségével, amely Edu utódját keresi.

Jelenleg Edu megüresedett pozícióját, a korábbi helyettese, Jason Ayto tölti be, mióta novemberben megerősítették, hogy a korábbi brazil szakember távozik pozíciójából, hogy csatlakozzon a Nottingham Forest tulajdonosának, Evangelos Marinakisnak a több klubot is magában foglaló hálózatához. Ayto fő feladata a téli átigazolási időszak felügyelete lesz. Úgy tudni, a tapasztalat hiánya okán nem lesz végleges a kinevezése, így vetődött fel Rosicky neve a pozícióra.

Az egykori középpályás vezetése alatt a Sparta Praha 2005 után ismételten a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelhetett, ami nagy szó az egylet életében. Az Arsenalt meggyőzhette az ott végzett munkája.

A tárgyalások a hírek szerint már tartanak, és Rosicky készen áll a váltásra. Az Arsenal vezetői csoportja, amelynek tagja Arteta, az ügyvezető alelnök Tim Lewis és a vezérigazgató Richard Garlick, alapos toborzási folyamatot végez a megfelelő szakember felkutatásához. Rosicky szerződtetése a hírek szerint csak a nyáron jöhet létre.

A másik két kiszemelt a posztra Luis Campos, akinek a Paris Saint-Germainnél lejár a szerződése a nyáron, illetve a Brentfordnál dolgozó Phil Giles. Az Arsenal viszont inkább olyan személyt nevezne ki, aki kötődik a klubhoz.