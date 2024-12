Király Gábor emléke: Óriási élmény karácsonykor telt ház előtt futballozni!

Még 1958 előtt december 25-én és 26-án is játszottak a csapatok, ám azóta kizárólag karácsony másnapján potyoghatnak a gólok (Fotó: IMAGO Images) A Boxing Day hagyománya különösen az Egyesült Királyságban erős, karácsony második napját nevezik így. Eredete nem egyértelmű, egyes teóriák szerint a gazdag családok szolgái kaptak karácsony után dobozokban (angolul: box) ajándékot, hogy hazavigyék a családjuknak, míg mások szerint a viktoriánus korban az egyházak dobozokat tettek ki a templomokban a pénzadományok gyűjtésére. A Boxing Day idővel a sporttal, különösen a futballal is összefonódott, az első mérkőzést a feljegyzések szerint 1860 karácsonyán vívta a Sheffield FC és a Hallam FC (2:0), szokássá pedig az 1888–1889-es idénytől vált, hogy december 25-én és 26-án is rendeznek meccseket. 1958-tól kezdődően a két nap egyre, december 26-ra módosult, a brit családok ilyenkor előszeretettel töltik meg szeretteik és barátaik társaságában a stadionokat.

Más kérdés, hogy a menedzserek nem feltétlenül rajonganak azért, hogy futballistáiknak december végéhez közeledve sem tudnak pihenőt adni, 2015-ben a Manchester Unitedet irányító Louis van Gaal illette kritikával a hagyományt, mondván, a játékosok így az idény végére teljesen kimerülnek, míg 2018-ban Josep Guardiola a Manchester City menedzsereként fogalmazott meg éles bírálatot, amely a mai napig nem talált kellő támogatásra: „Az nem normális, hogy karácsony és január eleje között kétnaponta bajnokikat kell játszani. Tudom, hogy a show-nak folytatódnia kell, de Angliában nem védik a játékosokat. Jó lenne már a minőséget, és nem a mennyiséget hajszolni.”