A Manchester United az FA-kupa-döntő után meneszti Erik ten Hagot – sajtóhír

A forrás szerint a klub vezetősége már meghozta a döntését, ami végleges és megmásíthatatlan – függetlenül attól, hogy milyen eredmény születik majd a szombati FA-kupa-döntőben a Wembleyben. Amennyiben valóban beigazolódik a The Guardian értesülése, akkor Ten Hag hasonló módon lesz majd kénytelen távozni az Old Traffordról, mint honfitársa, Louis van Gaal, akit 2016-ban a Crystal Palace elleni (amúgy győztes) FA-kupa-döntőt követően bocsátottak el.

Ten Hag távozása mindenesetre nem lenne meglepetés, hiszen a holland szakember és csapata is rengeteg kritikát kapott ebben az idényben. Mint ismert, a United történelme legrosszabb, nyolcadik PL-helyezésével zárta az idényt, a Bajnokok Ligájában pedig már a csoportkörben búcsúzott. A vezetők – megelégelve a csapat gyenge szereplését – eldöntötték, hogy történjen bármi a városi rivális ellen a Wembleyben, a találkozó után megköszönik Ten Hag munkáját.

A holland tréner helyére többen is pályáznak, köztük a Chelsea-től menesztett Mauricio Pochettino és a Bayern Münchentől távozó Thomas Tuchel is, de az angol válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Gareth Southgate és az Ipswich Townt irányító Kieran McKenna neve is szóba került a lehetséges utódok között.

A The Guardian egyébként megkereste a Manchester Unitedet, amelynél nem kívánták kommentálni az értesüléseket.