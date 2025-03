Ovecskin és Crosby sem tud leállni, sorra döntik meg a különböző rekordokat

A Winnipeg Jets továbbra is magabiztosan vezeti a Nyugati konferenciát, az elmúlt négy mérkőzéséből csupán egyet veszített el. A sikerekből a védővonalban tevékenyen kiveszi a részét Josh Morrissey, aki a New Jersey Devils ellen 6–1-re megnyert mérkőzésen egy-egy góllal és gólpasszal segítette csapatát, ezzel megszerezve idénybeli 50. és 51. pontját. Ez a teljesítmény azt jelenti, hogy a harmadik egymást követő szezonjában is eljutott legalább 50 pontig, ő az első védő a franchise történetében, akinek ez sikerült. Csapattársa, Kyle Connor 64 találkozó alatt menetelt el 80 pontig, ezzel pedig a klub történetének második „leggyorsabb” játékosa, aki elérte a 80 pontot. Őt csak Ilja Kovalcsuk előzi meg, aki 61 mérkőzés alatt termelt ennyit. Connor már a harmadik 80 pontos idényét teljesítette a Jets színeiben.

Keleten a Washington Capitals is magabiztosan vezeti a tabellát, csapatkapitánya, Alekszandr Ovecskin pedig hétről hétre egyre közelebb kerül Wayne Gretzky rekordjához. A Seattle Kraken ellen 4–2-re megnyert meccsen Ovecskin megszerezte NHL-es pályafutása 886. találatát is. Ezúttal nem volt nehéz dolga, ugyanis üres kapura ütötte a minden eldöntő gólt. Az orosz klasszisnak egyébként ez volt az 1600. pontja is, ő a liga történetében a 11. olyan játékos, aki elérte ezt a mérföldkövet. Ovecskin azóta sem lassít, a legutóbbi találkozón három gólpasszt jegyzett az Anaheim ellen, csapata 7–4–es sikert aratott.

Nyugaton az ötödik helyen álló Edmonton Oilers duója, Connor McDavid és Leon Draisaitl a Buffalo Sabres ellen 3–2-re elveszített összecsapáson két mérföldkőhöz is elért. Az NHL történetében 128. alkalommal asszisztáltak egyazon gólnál, ezzel megelőzték Rod Gilbertet, valamint Jean Ratelle-t, és felléptek az ötödik helyre ebben a mutatóban. A két játékos egyébként a 2018–2019-es idény óta zsinórban hétszer ért el legalább 50 asszisztot. A duó ezzel beérte Wayne Gretzky és Jari Kurri párosát, akik 1981 és 1988 között szintén sorozatban hét alkalommal zártak egyenként legalább 50 gólpasszal.

Keleten mindössze a 15. pozíciót foglalja el a Pittsburgh Penguins, ám a napokban bravúrgyőzelmet ért el a Vegas Golden Knights ellen, hosszabbításban nyert 3–2-re. A találkozón a Pingvinek sztárja, Sidney Crosby lőtte csapata mindegyik rendes játékidős gólját, szám szerint kettőt. A kanadai csatár már 31 különböző gárda ellen teljesített többgólos mérkőzést, ezzel pedig az NHL történetének legjobbja lett ebben a mutatóban, egyedül a Utah és érthetően saját együttese ellen nem sikerült neki legalább két gólt szerezni egy találkozón. A 37 éves centernek ez volt pályafutása 105. többgólos összecsapása, az aktív játékosok között ezzel második Ovecskin mögött, aki neve mellett 178 mérkőzés szerepel ebben a mutatóban. Crosby a klub történetének második legidősebb játékosa, aki egymást követő két találkozón is több alkalommal betalált az ellenfelek kapujába. Az első helyet Mark Recchi tartja, aki 38 évesen és 359 naposan érte el ezt a bravúrt.