Öttusa: új helyzettel is megismerkedett az Eb-n a bronzérmes Mészáros

Mint arról beszámoltunk, kitűnő magyar szereplést hozott a múlt héten a lengyelországi Drzonkówban rendezett junior öttusa Európa-bajnokság záró, döntős napja. Tamás Botond egyéni győzelme mellett

Mészáros Emma bravúros bronzérmet érdemelt ki.

A Trion SC 19 éves kiválósága vívásban a nyolcadik, OCR-ben a hetedik, úszásban a tizenegyedik legjobb eredményt érte el. A kombinált versenyszámot a nyolcadik pozícióból kezdte meg és nagyszerűen lőve, valamint futva, a mezőny leggyorsabbjaként felküzdötte magát a dobogó harmadik fokára – volt, hogy vezette is a finálét. A Burcsa Szabolcs irányítása mellett felkészülő ígéret csapatban ráadásul ezüstérmet szerzett Rajncsák Diána és Varga Orsolya társaságában, vegyes váltóban pedig a negyedik helyen zárt Tamás Botonddal.

Balról az Eb-dobogósok: a második francia Coline Flavin, a győztes svájci Katharina Jurt és a bronzérmes Mészáros Emma Fotó: Daniel Dalecki

A tavalyi U19-es Európa-bajnokságon ezüstérmes öttusázó így foglalta össze portálunknak legutóbbi szereplését:

„Fárasztó, eseménydús és összességében jól sikerült versenyen vagyok túl. Vegyes váltóval kezdtünk, és leestem az utolsó akadályról, pedig ott is elvártuk volna magunktól az érmet, főleg így, hogy aztán Boti és én is egyéni dobogósok lettünk. Egyébként ezen a gyűrűs akadályon az egyéni selejtezőben is hibáztam, de belefért, majd szerencsére lecserélték buzogányra a folytatásban. A döntő előtt rosszul aludtam, fáradtan keltem, nem éreztem magam kipihentnek és rajtra késznek. Egész életemben azért edzek, hogy az ilyen döntőkben bizonyíthassak, mégis azt éreztem, hogy éppen akkor nincs sok kedvem versenyezni. Ilyen is előfordul egy sportoló életében. Igyekeztem összekapni magam, és kellett, hogy a vívást győztes asszóval kezdjem, mert ez lendületet adott. Az OCR-pályán nem hibáztam, úszásban hoztam, amit tudtam, majd a laser runban jól lőttem és a futást is bírtam az utolsó körig.

A negyedik körben vezettem a döntőben, és erre mondhatnám, hogy jó érzés volt, de most megtapasztaltam, mekkora kihívás az első helyen beállni az utolsó lőállásba.

Korábban még nem voltam hasonló szituációban, és ezt is meg kell szokni. Az utolsó sorozat így nem sikerült jól, a lábaim is elnehezedtek, így a harmadik helyről már nem tudtam előrébb kerülni. De nagyon örülök a bronzéremnek is. Tavaly az U19-es Eb-n voltam második, és most visszaigazolást kaptam, hogy továbbra is jó úton haladok.”

Mészáros Emma harmadikként a célban Fotó: Daniel Dalecki

A juniorok számára június 25-től Székesfehérváron rendeznek világbajnokságot. A mezőnyben természetesen Emmának is szurkolhatnak a kilátogatók.

„Ez a bronzérem nagyon motiváló az itthoni világbajnokság előtt, amelyen semmilyen terhet nem szeretnék magamra helyezni.

A célom az lesz, hogy minden versenyszámban javuljak egy kicsit.

A vébé mezőnye sokkal erősebb, mint az Európa-bajnokságé, és többen is odaérhetnek a dobogóra. Az utóbbi időben elkerültek a sérülések, sokat tudok edzeni, így felkészülten érkezem Székesfehérvárra is.”

(Kiemelt képünkön: Mészáros Emma és Burcsa Szabolcs Fotó: Daniel Dalecki)