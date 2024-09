Babos Tímea kifakadt követőinek: „Az eredmények a béka s.gge alatt vannak”

A világranglista jelenlegi 279. helyezettje, Babos Tímea legutóbb egyéniben május 20-án, a French Open selejtezőjében, párosban pedig augusztus 21-én a monterreyi ATP tornán nyert legutóbb, azóta hat, illetve négy mérkőzést veszített el.

A cseh Anna Sisková oldalán az argentin Nadia Podoroska és az amerikai Katie Volynets ellen 6:1, 7:6 (7–4)-re elbukott mérkőzés után a magyar teniszezőnő lesújtó hangulatú bejegyzést tett közzé.

„Nincs mit szépíteni. Ez karrierem egyik legnehezebb időszaka. Nem tudom, mi történik, de borzasztóan fájnak a vereségek. Főleg annak fényében, hogy tudom, megteszek mindent a pályán és a pályán kívül is, edzem rengeteget, átutazom a világot egyedül, és még sorolhatnám, de nincs eredmény...” – írta a párosban 2018-ban 13 héten át világelső Babos.

„Van önkritikám, tudom, mikor játszom jól/közepesen vagy éppen rosszul. Az elmúlt hetekre még azt sem tudom mondani, hogy rosszul játszottam volna. Voltak hibáim persze, vannak dolgok amiben tudok fejlődni, de ha osztályoznom kellene összességében magamat, 4-est adnék. Ami jónak felel meg... Ehhez képest az eredmények a béka s.gge alatt vannak, és ez szörnyen fájó és dühítő egyben” – bosszankodott.

„Persze próbálok nézni előre. Másképp nem lehet. Tudom, hogy ha az egyéniben nem is, de a párosban van bőven keresnivalóm, és ezt be is fogom bizonyítani magamnak. Dolgozni fogok a céljaim elérése érdekében, bíznom kell továbbra is magamban és a játékomban.”