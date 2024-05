Elmaradt a meglepetés, de az elején azért Fucsovics megizzasztotta Cicipaszt

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

1. forduló (a 64 közé jutásért)

Fucsovics Márton–Sztefanosz Cicipasz (görög, 9.) 6:7 (7–9), 4:6, 1:6

ÖSSZEFOGLALÓ

Fucsovics Márton pályafutása során 28. alkalommal szerepel Grand Slam-torna főtábláján, s egy szerencsésebb sorsolás esetén könnyen kereken a harmincadik főtáblás győzelmére készülhetett volna, ám a múlt heti sorsoláson alaposan „belenyúlt a tutiba”, és a 9. helyen kiemelt görög Sztefanosz Cicipaszt sodorta a Fortuna az útjába.

Az előjelek nem feltétlenül a nyíregyházi születésű teniszező mellett szóltak: a 25 éves, a Roland Garroson 2021-ben döntőző göröggel eddig kétszer játszott Fucsovics, ám még játszmát sem tudott ellene nyerni: 2019-ben a barcelonai 1000-es salaktornán 6:3, 6:4-re kapott ki Fucsovics, két évvel korábban a genovai challengertornán 6:0, 1:0-nál feladta sérülés miatt a magyar.

Ezúttal viszont úgy tűnt, a 32 éves Fucsovics alaposan felszívta magát, hiszen rögtön az első játékban eljutott két bréklabdáig, ám ezek kihasználatlanok maradtak – ahogy egyébként a következő játékban Cicipasz fogadólehetősége is. A felek már rögtön nyitásként nagyon magas színvonalú tenisszel rukkoltak elő, alig-alig hibáztak, elképesztő számú nyerő ütést hoztak mind a ketten, s míg Fucsovics főleg játéka változatosságával lepte meg ellenfelét, addig Cicipasznak a tenyeresei után születtek szép pontok. Végül ugyan Fucsovicsnak volt még egy bréklabdája, amelyet Cicipasz hárítani tudott, s mind a ketten hozták a maguk adogatásait, a rövidítés döntött, amely igazán fordulatosra sikerült: előbb a minibrékkel kezdő Fucsovics hárított két játszmalabdát, majd a görög is egyet, aki az ötödik szettlabdáját már nem hagyta parlagon, s a rövidítésben 9–7-tel elvitte az egy óráig tartó játszmát.

A második felvonásban Fucsovics rögtön elvesztette az adogatójátékát, és ugyan a korábbi magas színvonal valamelyest visszaesett, azért a szett közepén visszajött a játszmába a magyar. Időnként még mindig felvillantottak a felek valamit az első játszmában mutatott kiváló teniszből, de Fucsovics ezúttal már nem jutott újabb bréklabdához, ellenben Cicipasszal, aki 4:4 után a kilencedik játékban a negyedik bréklabdáját kihasználva (5:4) a szettért adogathatott, s rögtön az első lehetőségét érvényre is juttatta Fucsovics ellen – egy óra ötven perc játék után egy szettre került a továbbjutástól.

Alig több mint fél óra múlva ezt el is érte a görög, a harmadik játékrészben ugyanis Fucsovics csupán egyszer hozta az adogatását, láthatóan nem bírta már tartani a ritmust a göröggel, akin látszott, hogy egyre inkább élvezi a játékot, és egyre többször a közönség szórakoztatásáért vállalt be egy-egy látványosabb ütést, ám ilyesmiért olykor Fucsovicsnak sem kellett a szomszédba mennie. Cicipasz 30 perc alatt 6:1-re nyerte meg a harmadik játszmát, így készülhet is a 2. fordulóban a német Daniel Altmaier elleni – várhatóan szerdai – mérkőzésre.

