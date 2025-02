Sílövő-vb: Johannes Thingnes Bö a 22. aranyérmét szerezte meg

A szombati sprintben is győztes sztár 8.6 másodperccel volt gyorsabb az amerikai Campbell Wrightnál. A 31 esztendős, ötszörös olimpiai bajnok biatlonos – aki 40. világbajnoki érmét szerezte, s már korábban bejelentette, hogy a szezon végén visszavonul – két lőhibával zárt, de megőrizte vezető pozícióját amerikai riválisa előtt, még úgy is, hogy az utolsó 800 méteren jelentősen lelassult. A norvég bajnok sorozatban harmadik üldözéses vb-elsőségét ünnepelte, míg Wrightnak a sprint után ezúttal is be kellett érnie az ezüstéremmel.

A harmadik helyen a francia Eric Perrot zárt, aki Wrighthoz hasonlóan 20-ból 19-szer talált célba.

SÍLÖVŐ-VILÁGBAJNOKSÁG

Férfi üldözéses verseny (12.5 km)

1. Johannes Thingnes Bö (Norvégia) 32:26.9 perc (2 lőhiba)

2. Campbell Wright (Egyesült Államok) 32:35.5 (1)

3. Eric Perrot (Franciaország) 32:47.7 (1)