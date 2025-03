Könnyedén nyert és tartja pályaelőnyét a Vasas a női Extraliga elődöntőjében

A hölgyeknél a Vasas visszavágott a múlt heti, kaposvári vereségért és fölényesen nyert hazai pályán 3:0-ra, így tartja pályaelőnyét. A kezdőcsapatban ismét helyet kapott az elmúlt hetekben betegséggel küzdő Taylor Bannister, aki 14 pontjával a meccs legeredményesebb játékosa lett. A piros-kékeknél most debütált a több mint egy éve, még újpesti színekben súlyos térdsérülést szenvedő válogatott feladó, Boskó Ágnes.

Az erősebbik nemnél a MÁV Előre ismét nyert hazai pályán és 3:0-val lezárta a TFSE elleni csatát és bejutott az elődöntőbe. A vendégek csak a harmadik játszmában tudták szorongatni az újdonsült kupa- és alapszakaszgyőztes székesfehérváriakat.

A Pénzügyőr viszont indulatoktól sem mentes, drámai, ötszettes csatában, idegenben győzött a MAFC ellen és ezzel megfordította a párharc állását. A folytatás szerdán a Kőér utcai Pénzügyőr-csarnokban következik...

EXTRALIGA, NŐK

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

VASAS ÓBUDA–KAPOSVÁRI NRC 3:0 (11, 18, 15)

Budapest, Folyondár utca, 400 néző. Vezette: Adler, Villás

VASAS ÓBUDA: Török 8, PAPP 8, BANNISTER 14, SILLAH 11, ABDÜLAZIMOVA 10, Leite 2. Csere: Szalai, Juhár (liberók), Tóth S., Erőss 2, Glemboczki 2, Boskó, Fekete F. 1, Kiss L. Edző: Janisz Athanaszopulosz

KNRC: GODÓ 11, Jovanovics 4, Borhi 2, Pezelj 10, Szerényi 5, Kotormán. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Cvetanova. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 5:2, 8:6, 12:7, 20:8, 13:12, 24:10. 2. játszma: 5:1, 6:5, 8:8, 12:9, 12:11, 15:11, 17:12, 18:16, 24:17. 3. játszma: 5:1, 5:4, 11:4, 12:7, 16:8, 20:10, 24:13

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2:1 a Vasas javára

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Az előző mérkőzés után azt mondtam, az én hibám volt a vereség, és ezt komolyan is gondoltam, de a játékosoknak is fel kellett vállalniuk a felelősségüket. Ezt megtették, megmutatták, mit tudnak valójában, de egyelőre csak kettő-egyre vezetünk, még szükségünk van egy győzelemre a döntőbe jutáshoz. Jövő héten is ugyanilyen keményen kell dolgoznunk az edzéseken, mint most tettük. Az év eleje óta ez volt az első, hogy egy teljes hetet tudtunk gyakorolni, ez jót tett, jobb csapattá váltunk ettől, és a kaposvári vereségünktől is.

Vincent Lacombe: – Ezért nevezzük a múlt heti eredményt csodának. Túl nagy a különbség a két csapat között. De épp ezért volt értékes számunkra ez a párharc – ilyen erős ellenfél ellen játszani a lehető legjobb felkészülés a továbbiakra. Többet kell próbálkoznunk, többet kell kockáztatnunk, mert csak így fejlődhetünk. Most nincs idő a csalódottságra, hiszen a legfontosabb meccs még hátravan.

NB I EXTRALIGA, FÉRFIAK

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

MAFC–PRESTIGE FITNESS PSE 2:3 (28, –18, –17, 22, –13)

Fót, 86 néző. Vezette: Varjasi, Szabó P.

MAFC: Tamási, KISS D. 16, Katona 9, ALTUNAGA 38, Veres 7, Tomanóczy 3. Csere: Lassu (liberó), Balogh L. 6. Edző: Pápai Péter

PÉNZÜGYŐR: IBAR MENÉNDEZ 16, Hechavarria 4, RAY 22, Lázaro 12, KOVÁCS Z. 20, Kispál 15. Csere: Salas (liberó), Szalai, Németh Á., Tóth K. 1, Székely. Edző: Nacsa Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:4, 4:5, 5:10, 10:12, 14:14, 15:18, 20:20, 21:23, 23:24, 25:24, 26:27. 2. játszma: 1:4, 5:5, 6:9, 8:10, 9:14, 15:22, 18:23. 3. játszma: 2:7, 5:8, 8:12, 10:16, 12:20, 15:24. 4. játszma: 4:0, 5:4, 8:5, 8:7, 11:8, 12:11, 16:16, 19:17, 22:19, 24:22. 5. játszma: 2:5, 5:5, 6:8, 11:10, 13:14

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2:1 a Pénzügyőr javára

MESTERMÉRLEG

Pápai Péter: – Az első szettet nagy hátrányból fordítottuk meg, de most is túlságosan megnyugodtunk, ami a következő két szettben visszaütött. Az utolsó szalmaszálba kapaszkodva visszajöttünk a meccsbe, de a döntő játszma végén a játékvezetők két kapitális hibát is elkövettek, mert két out labdát is bent láttak. Nem adjuk fel, szerdán az életünkért küzdünk majd, de azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennyire hullámzóan játszunk.

Nacsa Gábor: – A múltkor, hasonló helyzetben a MAFC győzött, most nekünk jött ki a lépés. Küzdünk tovább a négybe kerülésért, de ennek a győzelemnek óriási lendület kell adnia. Helyzeti előnybe kerültünk, de ez nem kényelmesíthet el minket, ugyanúgy kell fókuszálnunk a következő találkozóra. Örömmel láttam a lelátón Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót és edzőt, remélem tetszett neki a mérkőzés.

MÁV ELŐRE FOXCONN–TFSE 3:0 (11, 16, 23)

Székesfehérvár, 125 néző. Vezette: Kiss Z., Kiss N.

MÁV ELŐRE: Luna Slaibe 7, SZABÓ V. 8, Fazekas 5, Eke 2, PESTI 16, BAKIRI 13. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Bandi, Szávai, Sebestyén, Péter A., Szendrői, Koci. Edző: Omar Pelillo

TFSE: Tóth M. 1, Balázs 2, Füzék 2, MAJOROS 12, Tóth K. 7, Kocsondi 1. Csere: Laczi (liberó), Gebhardt N. 2, Horváth B. Edző: Nagy Gergely

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 5:2, 12:4, 16:5, 22:8, 22:11. 2. játszma: 0:3, 7:4, 8:8, 14:8, 18:9, 21:14, 23:16. 3. játszma: 4:0 5:7, 6:9, 9:11, 10:14, 13:15, 18:18, 19:20, 23:21, 24:22

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3:0 a MÁV Előre javára

MESTERMÉRLEG

Omar Pelillo: – Remek koncentrációt és erős játékot láthattunk a fiúktól egy olyan helyzetben, amikor gondolataink akarva akaratlanul már az elődöntőre tévednek. Szerencsére azonban egy lelkiismeretes stábot és egy magas fokú játékintelligenciával rendelkező csapatot tudhatunk a magunkénak, akik eddig minden meccsen nagy odafigyeléssel, szép csapatmunkával és elhivatottsággal néztek szembe a soron következő kihívásokkal. A győzelem pedig egy örömteli és fontos pillanat az egyesület számára, hiszen ezzel a végeredménnyel a MÁV Előre Foxconn bekerülhetett az Extraliga elődöntőbe és a bajnokság négy legjobb csapata közé. Természetesen az edzést és készülést ezután is teljes gőzzel folytatjuk és izgatottan várjuk következő megmérettetésünket.

Nagy Gergely: – Az első két szettben nagyon megnyitottak minket a fehérváriak, és ennek nem találtuk az ellenszerét. A harmadik játszmában viszont jól játszottunk, fel tudtuk venni velük a versenyt, sokáig vezettünk is, de nem véletlenül küzd a bajnoki címért a MÁV Előre, a végén tudtak olyat előhúzni, amivel megnyerték azt a játszmát is. Gratulálunk a továbbjutáshoz és sok sikert kívánok nekik az elődöntőben.



EREDMÉNY

NB I Extraliga, férfiak. A 9–12. helyért.

Dunaújvárosi KSE–Miskolci EAFC-Peka Bau 1:3 (–21, 23, –19, –23)

Az állás

9. MEAFC 6 pont (2 mérkőzés, 6:1)

10. Dág 3 pont (1, 3:1)

11. Dunaújváros 0 pont (2, 2:6)

12. Szeged 0 pont (1, 0:3)