Egyszer olimpikonjaink is voltak gyerekek, és inspirálóan hatottak rájuk az akkori bajnokaink sikerei. No, de kinek mi az első emléke az olimpiákról, ki nyűgözte le őket a leginkább? Most induló videósorozatunk első részében ezekre a kérdésekre ad választ Losonczi Dávid, Szatmári András, Szilágyi Dorottya és Vámos Petra.