Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

El: FTC–Viktoria Plzen 1–0

Százezer eurós büntetést kapott szurkolói botránya miatt a Mannheim

2026.10.15. 21:43
null
Fotó: X/@janaviktoriana
Címkék
Kaiserslautern Mannheim Waldhof Mannheim
Százezer eurós (36.3 millió forint) büntetést kapott a német labdarúgó-harmadosztályban szereplő Mannheim az augusztusi, Kaiserslautern elleni Német Kupa-mérkőzésen kitört botrány miatt.

A telt házas találkozón 23 500 néző volt jelen augusztus 21-én, köztük 3500 vendégdrukker. A gól nélküli rendes játékidőt követően a játékosok elkezdtek dulakodni a pályán, erre néhány kaiserslauterni szurkoló tűzijátékot lőtt a hazai drukkerekre, akik beözönlöttek a játéktérre. Ekkor avatkozott közbe a rendőrség, végül 85 szurkoló és 35 egyenruhás részesült orvosi ellátásban, nyolcan közülük kórházba kerültek. Számos randalírozót előállítottak, a rendőrség testi sértés, vagyoni kár okozása, közrend megzavarása, hivatalos személy elleni erőszak és robbanóanyagokra vonatkozó törvények megsértése miatt is vizsgálódott.

A mérkőzés a rend helyreállta után végül folytatódhatott, a Kaiserslautern a hosszabbítás utolsó percében szerzett góllal jutott a második fordulóba.

A Mannheimnek a súlyos bírság mellett mellékbüntetésként több szektort le kell zárnia a következő hazai meccsére.

 

Kaiserslautern Mannheim Waldhof Mannheim
Legfrissebb hírek

Bundesliga 2.: Szabó Levente nélkül kapott ki a Braunschweig

Német labdarúgás
2024.11.24. 15:28

A kezdőkörből adott kapufás gólpasszt az Újpest fiatal támadója

Labdarúgó NB I
2024.07.13. 13:24

Megvan a duplázás a Leverkusennek, megnyerte a Német Kupát is!

Német labdarúgás
2024.05.25. 22:04

Német Kupa: vége az óriásölő menetelésének, a Kaiserslautern jutott döntőbe

Német labdarúgás
2024.04.02. 22:58

Edzősors: a német harmadosztályban folytatja a Fehérvár korábbi mestere – hivatalos

Német labdarúgás
2024.03.14. 13:53

Bundesliga: megpuszilta edzőjét, távoznia kellett a Darmstadt játékosának

Német labdarúgás
2024.02.07. 11:49

Német Kupa: a 120. percben fejelt góllal a 8 között a Gladbach

Német labdarúgás
2023.12.05. 23:28

Felkészülés: korábbi német bajnokot győzött le a Mezőkövesd

Labdarúgó NB I
2023.01.05. 22:26