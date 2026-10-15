Százezer eurós büntetést kapott szurkolói botránya miatt a Mannheim

A telt házas találkozón 23 500 néző volt jelen augusztus 21-én, köztük 3500 vendégdrukker. A gól nélküli rendes játékidőt követően a játékosok elkezdtek dulakodni a pályán, erre néhány kaiserslauterni szurkoló tűzijátékot lőtt a hazai drukkerekre, akik beözönlöttek a játéktérre. Ekkor avatkozott közbe a rendőrség, végül 85 szurkoló és 35 egyenruhás részesült orvosi ellátásban, nyolcan közülük kórházba kerültek. Számos randalírozót előállítottak, a rendőrség testi sértés, vagyoni kár okozása, közrend megzavarása, hivatalos személy elleni erőszak és robbanóanyagokra vonatkozó törvények megsértése miatt is vizsgálódott.

A mérkőzés a rend helyreállta után végül folytatódhatott, a Kaiserslautern a hosszabbítás utolsó percében szerzett góllal jutott a második fordulóba.

A Mannheimnek a súlyos bírság mellett mellékbüntetésként több szektort le kell zárnia a következő hazai meccsére.