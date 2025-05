Kétgólos hátrányból fordított a Bayern Lőw Zsolték ellen, de Poulsen a 95. percben elnapolta a bajnokavatást

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

RB Leipzig–Bayern München 3–3 (2–0)

Lipcse, Red Bull Aréna, 47 800 néző. Vezette: Zwayer

RB LEIPZIG: Vandervoord – Nedeljkovics (Geertruida, 86.), Klostermann, Lukeba, Raum – Haidara (Vermeeren, 69.), Kampl (R. Baku, 78.), Seiwald, Simons – Sesko (Poulsen, 69.), Openda (Nusa, 86.). Vezetőedző: Lőw Zsolt

BAYERN: Urbig – Boey (Goretzka, 61.), Dier, Stanisic, Laimer – Olise, Kimmich, Pavlovic, L. Sané – Gnabry (Palhinha, 89.), Th. Müller (K. Coman, 61.). Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: Sesko (11.), Klostermann (39.), Poulsen (90+5.), ill. Dier (62.), Olise (63.), L. Sané (83.)

Mönchengladbach–Hoffenheim

Kimondottan mozgalmas, lüktető iramú meccset játszottak egymással a csapatok, és már az első félidőben három gólt is láthatott a közönség. Bár a Hoffenheim birtokolta többet a labdát, a szünetben mégis a Mönchengladbach vezetett – Fabio Chiarodia fejjel már az 5. percben bevette a vendégek kapuját, majd a 32. percben Rocco Reitz nagyszerű egyéni alakítás után növelte kétgólosra az előnyt. A 43. percben Arthur Chavez szépített, mi több, az 53. percben Marius Bülter az egyenlítő gólt is megszerezte. A folytatás is bőven tartogatott fordulatokat: a 64. percben Franck Honorat góljával ismét a Mönchengladbachnál volt az előny, amire azonban Adam Hlozek révén ismét érkezett a válasz hoffenheimi részről. És ezzel még mindig nem volt vége, merthogy a 81. percben – az alig pár perce pályára küldött – Haris Tabakovic révén már a Hoffenheim vezetett, és egészen a 91. percig tartotta is előnyét. Ekkor azonban jött Tim Kleindienst, aki beállította a 4–4-es végeredményt.

Union Berlin–Werder Bremen

Schäfer András a kezdőcsapatban lépett pályára a nagyszerű passzban lévő Werder elleni találkozón, amely azonban nagyon rosszul kezdődött a csapatának: Jens Stage révén a Werder a 2. és a 15. percben is betalált, így hamar kétgólos hátrányba került az Union. A 37. percben Tom Rothe egy ívelt fejessel visszahozta a hazai reményeket, a slusszpoén pedig Bénes László nevéhez fűződött a 84. percben: a dunaszerdahelyi születésű játékos a 83. percben éppen Schäfer Andrást váltotta, majd egy perccel később máris betalált – nem is akármilyen lövést követően. 2–2

St. Pauli–VfB Stuttgart

A kiesés elől eddig sikeresen menekülő St. Paulinak előzetesen az egy pont is sokat jelentett volna a már különösebb tét nélkül futballozó Stuttgart ellen, és bár ehhez a célhoz közel is állt a nagyot küzdő hazai együttes, nem jött össze neki a pontszerzés. A Stuttgart végig mezőnyfölényben futballozott, ráadásul az 57. percben Siebe Van der Heyden kiállítása miatt emberelőnybe is került. Mégis úgy nézett ki – dacára a húsz stuttgarti kapura lövési kísérletnek –, hogy kihúzza kapott gól nélkül a St. Pauli, ám a 88. percben Nick Woltemade betalált, eldöntve a három pont sorsát. A hosszabbítás hatodik percében egyébként Nikola Vasiljt is kiállították a St. Pauliból, amely így kilenc emberrel fejezte be a meccset. 0–1

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Mönchengladbach–Hoffenheim 4–4 (Chiarodia 5., Reitz 32., Honorat 64., Kleindienst 90+1., ill. Chaves 43., Bülter 54., Hlozek 73., Tabakovic 81.)

Union Berlin–Werder Bremen 2–2 (Bénes 84., Rothe 37., ill. Stage 2., 15.)

St. Pauli–VfB Stuttgart 0–1 (Woltemade 88.)

Kiállítva: Van der Heyden (57., St. Pauli), Vasilj (90+6., St. Pauli)

KÉSŐBB

18.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: Augsburg–Holstein Kiel (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Heidenheim–Bochum 0–0