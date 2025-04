Lőw Zsolt: Kilencven percig ellenfelek leszünk, de a barátságunk örök

„Az első meccsemen (a Stuttgart elleni kupaelődöntőn – A szerk.) is egy régi barát, Basti Hoeness volt az ellenfél, most pedig jön korábbi klubom, a Hoffenheim és Ralph. Ez is mutatja, milyen sokfelé megfordultam pályafutásom során – reagált a témára vonatkozó kérdésre Lőw Zsolt a csütörtöki sajtótájékoztatón. – Ralph nemcsak nagyszerű edző, hanem fantasztikus fickó is. Rengeteg embert megismertem a futball világában, közülük ő az egyik legjobb fej. Fantasztikus időszakot töltöttünk együtt Lipcsében, másodikok lettünk a Bayern mögött a 2016–17-es idényben. Egy évvel később aztán külön utakon indultunk el, de nem tévesztettük szem elől egymást, évente kétszer-háromszor beszélünk. Most kilencven percig ellenfelek leszünk, de a barátságunk örök.”

Mint ismert, 2018-tól Lőw a PSG, a Chelsea és a Bayern München edzői stábjában dolgozott Thomas Tuchel jobbkezeként, míg Hasenhüttl a Leipzig vezetőedzői posztjáról búcsúzván a Southampton menedzsere lett, és tavaly március óta irányítja a Wolfsburgot.

„A statisztikákból kiolvasható, hogy a Wolfsburg könnyedén állhatna két-három hellyel feljebb a tabellán. Vérbeli Hasenhüttl-futballt játszik, az otthonában különösen veszélyes, nagyon jól kell játszanunk a győzelemhez – jellemezte Lőw az ellenfelet. – Természetesen ők is a három pontot akarják, de nekünk is a lehető legtöbbet kell összeszedni ahhoz, hogy célunkat teljesítve az első négyben végezzünk. Szóval az első perctől kezdve mi akarunk kezdeményezni. Nincs több hétközi meccsünk, van időnk alaposan felkészülni minden fordulóra, ennek megfelelően jól működő, a játékot uralni akaró és tudó csapatot akarok látni a pályán.”

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt a soraiban tudó Leipzig az ötödik, a Dárdai Bencét foglalkoztató, a legutóbbi három fordulóban veszítő, de így is az európai kupaporondra igyekvő Wolfsburg a 12. helyen várja a fordulót.

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

Péntek

20.30: Wolfsburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

Szombat

15.30: Mönchengladbach–Freiburg

15.30: Bochum–Augsburg

15.30: Hoffenheim–Mainz

15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin

15.30: Holstein Kiel–St. Pauli

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen

17.30: Eintracht Frankfurt–Heidenheim