35 éves szakember is az RB Leipzig edzőjelöltjei között – sajtóhír

Váratlan név tűnt fel az RB Leipzig edzőjelöltjei között: a Sky úgy tudja, Danny Röhl is esélyes arra, hogy nyártól leüljön a Bundesliga-klub kispadjára. Sajtóhírek szerint a fiatal szakembert emberileg és szakmailag is nagyra tartja Jürgen Klopp, valamint Oliver Mintzlaff ügyvezető.

A 35 éves szakember a Sheffield Wednesdaynél dolgozik jelenleg, felnőtt szinten ez az első klubja. Videóelemzőként, utánpótlásedzőként és másodedzőként már dolgozott a lipcseieknél, majd Ralph Hasenhüttl magával vitte Southamptonba. Később Hansi Flick segítője volt a Bayern Münchennél és a német válogatottnál.

Röhl 2023 októberében az utolsó helyen vette át a Sheffield Wednesdayt, amelyet végül benn tartott a második ligában. A jelenlegi idényben a 13. helyen állnak a Championshipben. Röhl neve egyébként a télen Hamburgban is felmerült, amikor a vezetőség menesztette Steffen Baumgartot.

Az RB Leipzig március végén küldte el Marco Rosét, és az idény végéig Lőw Zsolt ül le a kispadra. Az edzőjelöltek között ott van a Crystal Palace-t irányító Oliver Glasner és a Brentfordnál dolgozó Thomas Frank is, de német sajtóértesülések szerint őket nehéz lenne elmozdítani jelenlegi munkahelyükről. Felvetődött még Matthias Jaissle, aki korábban dolgozott Salzburgban, most pedig Szaúd-Arábiában edzősködik, valamint a legutóbb a Benficát irányító Roger Schmidt neve is.