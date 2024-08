Kompany: Nagyon rosszul kezdtük a második félidőt

„Három dolgot kell elmondanom erről a mérkőzésről. Az első az, hogy a terveknek megfelelően domináltunk az első félidőben, nem adtunk esélyt az ellenfélnek. A második félidőt viszont nagyon rosszul kezdtük, s kaptunk is két gólt. A harmadik dolog pedig az, hogy a meccs végén a megfelelő mentalitással játszottunk, és ennek köszönhetően tudtuk megnyerni a találkozót. Hibák előfordulhatnak, a lényeg az, ahogyan a csapat reagál rájuk. (…) Müller (aki mellesleg minden sorozatot figyelembe véve utolérte, a bajnoki meccsek számát illetően pedig le is hagyta Sepp Maiert a klub örökranglistáján) és Coman remekül szállt be a mérkőzésbe, felgyorsította a játékunkat. A hajrában bátrak voltunk és nyertünk, nem volt tökéletes meccsünk, de folytatjuk a munkát” – értékelt a bajorok vezetőedzője, Vincent Kompany.

„Igyekeztünk borsot törni a Bayern orra alá, s szerintem ez sikerült is. Nem tudom, hányan hitték el, hogy képesek vagyunk ilyen mérkőzést játszani, de én tisztában vagyok vele, milyen kemény munkát végeztünk a felkészülés során. Az első félidő a meccsben maradásról szólt, ám tudtam, hogy a szünet után meglesznek a lehetőségeink, mert jó kondiban vagyunk, sokat futunk és hiszünk magunkban. Ma be kellett érnünk az elismerő szavakkal, de büszke vagyok a csapatomra, mert mindent beleadtunk a pályán” – így Ralph Hasenhüttl, a hazaiak mestere.

NÉMET BUNDESLGA

1. FORDULÓ

Wolfsburg–Bayern München 2–3 (Majer 47., 55. – az elsőt 11-esből, ill. Musiala 20., Kaminski 65. – öngól, Gnabry 82.)