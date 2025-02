CR40; Chema Rodríguez: Semmit sem csinálnék másképp…

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Negyvenéves a 21. század egyik legnagyobbja, Cristiano Ronaldo. Az ötszörös aranylabdás, BL-győztes, Európa-bajnok és Puskás-díjas klasszisnak esze ágában sincs abbahagyni, hajtja a világbajnoki címet Portugáliával. Gyenge Balázs portréjából kiderül, honnan, hogyan és hová jutott, Bölöni László a lisszaboni kezdetekről mesél, de CR7 csillogó pályafutásának lenyűgöző statisztikái és címei mellett azt is felidézzük, hogy mikor, hány góllal keserítette a magyar válogatottat és klubjainkat – címlapsztori két oldalon.

Hegyi Krisztián debreceni bemutatkozását Londonban is figyelték. A West Ham United kapusedzője a Nyíregyháza legyőzését követően rögtön ki is elemezte az ifjú magyar kapus produkcióját – amúgy pedig Hegyi korábban Angliában és Hollandiában is hasonló ítéletidőben debütált, míg az öltözőben legutóbb legfeljebb a korosztályos válogatottakban hallott magyar szót. Somogyi Zsolt interjúja.

Zárult az európai átigazolási ablak. Összeállításunkban egyebek mellett Vancsa Zalán Belgiumból a holland másodosztályba kerüléséről és a mi NB I-ünk legforróbb téli transzfereiről is szó esik.

Manuel Neuer jövő nyárig biztosan folytatja. A Bayern veterán BL-győztes világbajnoka nem lankad, és abban is biztosak Münchenben, hogy a következő másfél évben (vagy tovább?) újabb trófeákhoz segíti a klubot. Nagy Zsolt írása.

Chema Rodríguez úgy érzi, jól meccseltünk a horvátok ellen. A kézilabda-szövetség vb-értékelő sajtónapján kiderült: a férfiak szövetségi kapitánya az utolsó pillanatban elbukott negyeddöntő dacára biztos abban, hogy megfelelően felkészültünk az ellenfélből…

Kolbenheyer Zsuzsanna nagyon bízik a női hokiválogatottban. Az olimpiai selejtezőre készülő Cortina-csapat a héten harcolhatja ki a jövő téli játékokon való részvételt, és a szövetség elnök asszonya optimistán tekint a bremerhaveni torna elé. Kapolcsi-Szabó Bence interjúja.

