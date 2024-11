Verstappen: Az idény hetven százalékában nem a miénk volt a leggyorsabb autó; Szoboszlai gólja is kellett a Liverpool győzelméhez

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A Las Vegas-i hűvösben a Mercedes domináns teljesítményt nyújtott, így a pole pozícióból induló George Russell simán nyert csapattársa, Lewis Hamilton előtt. Max Verstappennek sikerült Lando Norris előtt célba érnie, ezzel biztosította negyedik vb-győzelmét. A Red Bull holland pilótája elmondta, idei sikerét az teszi igazán különlegessé, hogy a versenyek többségén nem az övé volt a legjobb autó, mégis meg tudta őrizni az idény elején felhalmozott bajnoki előnyét. Zsoldos Barna összeállítása

Visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába Szoboszlai Dominik, és a Southampton ellen megszerezte idénybeli első bajnoki gólját. A listavezető így is nehéz perceket élt át a sereghajtónál, de végül bedarálta ellenfelét, és jelentős előny birtokában várja a Manchester City elleni rangadót. Gyenge Balázs írása

A labdarúgó NB I 14. fordulójának záró napján a Diósgyőr óriási meglepetésre a 41. percben már három góllal vezetett a Groupama Arénában, a zöld-fehérek azonban innen is visszakapaszkodtak, és egy pontot otthon tartottak úgy, hogy a találkozó hajrájában a győzelemre is megvolt az esélyük. A nap másik két mérkőzése is döntetlenül zárult, a Paks–ZTE és a DVSC–Kecskemét találkozón egyaránt 2–2 lett a végeredmény. Tudósítások, vélemények, elemzések a hétfői Nemzeti Sportban

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöksége pénteken úgy határozott, hogy a 2012-es londoni olimpián K–4 1000 méteren ezüstérmes Tóth Dávidot nevezi ki a kajakosok szövetségi kapitányának. A 39 éves szakemberrel mások mellett az új kihívásról, a céljairól és arról is beszélgettünk, szerinte csorbít-e a szakmai renoméján az, hogy celebként is ismert. Krasznai Bence interjúja

