A mi 11-ünk: a hollandok ellen a védekezésen lehet a hangsúly; Tímár Krisztián: Tiszteljük, de nem félünk az Újpesttől

A mi 11-ünk: a hollandok ellen a védekezésen lehet a hangsúly. Mi járhat Marco Rossi szövetségi kapitány fejében a hollandok és a bosnyákok elleni találkozó előtt?! A Nemzeti Sportnál folyamatosan összeállítjuk az aktuálisan legerősebb magyar labdarúgó-válogatottat, frissítjük az általunk legjobbnak gondolt csapatot, figyelembe véve a játékosok formáját, a sérüléseket és az eltiltásokat is. Borbola Bence írása

Tímár Krisztián: Tiszteljük, de nem félünk az Újpesttől. A Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője beszélt a múlt hétvégi, Diósgyőr ellen elveszített rangadóról, mi az, ami pozitívum a csapat futballjában, és min kell még javítani. A szakembert Judi Ádám kérdezte

Az újpesti Tű, aki rendre befűzte a védőket. Majd két évtizedet húzott le Újpesten, kiismerhetetlenül cselezett, mindkét lábbal jól lőtt, játékintelligenciája kiváló technikával párosult: a 33-szoros válogatott Zámbó Sándor nyolcvanesztendős. Thury Gábor születésnapi köszöntője

Mocsi Attila: Nem féltem Sallai Rolandot a Galatasaraytól. A Rizespor öt vereség után győzött az elmúlt fordulóban a török élvonalban, Mocsi Attila, az együttes alapembere szerint feszült volt a légkör a rossz időszakban, ám az Antalyaspor elleni siker oldott a hangulaton. A légióssal Judi Ádám beszélgetett

Kósa Miklós: Nem lesz könnyű. Olimpiai és világbajnoki döntőket is vezetett, bíróként folyamatosan egyre feljebb jutott, ám Párizs után lezárta életének ezt a szakaszát, innentől edzőként bizonyítana – a férfi kardcsapat élén ezt reflektorfényben teheti. Kovács Erika interjúja

Továbbra is akadnak kérdések a Red Bull pilótái körül. Bár az már biztos, hogy az Amerikai Nagydíjtól Daniel Ricciardo helyét Liam Lawson veszi át a Red Bull B-csapatánál, a jövő évi négy, az energiaitalosokhoz köthető ülés körül továbbra is bőven vannak kérdőjelek, Sergio Pérez teljesítménye például továbbra is elmarad az elvárttól. Beke Zsombor háttéranyaga

