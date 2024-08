Szilassy Zoltán az olimpiai szereplésért dolgozik; Darja Dmitrijeva: Bele akartam kóstolni valami újba

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:



Darja Dmitrijeva olimpiai bajnok irányítóval erősített az FTC női kézilabdacsapata. Az orosz játékos lapunknak elmondta, volt magyar kötődése, hiszen az első válogatott mérkőzését a mieink ellen játszotta, a Bajnokok Ligájában pedig a Fradi ellen mutatkozott be. „Szerettem a Krim Ljubljanában kézilabdázni, az volt az első csapatom Oroszországon kívül. Most viszont váltani akartam, belekóstolni valami újba.” A párizsi olimpiát illetően azt mondta, „az elején kifejezetten nehéz volt követni, mert állandóan felvetődött bennem a kérdés, hogy mi miért nem vagyunk ott. Ez a pillanat szomorú, ám rá kell eszmélned, és el kell fogadnod a helyzetet, hogy nem tehetsz ellene semmit.”

Szilassy Zoltán a Gyergyói Hoki Klubnál már sportigazgatóként segít, de nem intett búcsút a kispadnak sem, hiszen a magyar válogatott stábjával a minél sikeresebb olimpiai selejtezős szereplésért dolgozik. Lapunknak elmondta, már sokszor beszéltek Majoross Gergellyel és Kiss Dáviddal arról, milyen jó lenne újra közösen edzősködni; legutóbb öt éve, Kazahsztánban voltak a válogatott mellett együtt a vb-n. A stáb most kiegészült Tokaji Viktorral, Bartalis Balázzsal, valamint Samuli Nordman kapusedzővel. Az NHL és a KHL nem rajtolt még, így a legjobbak ott lehetnek a nemzeti csapatukkal, ezért biztosan magas színvonalú lesz a pozsonyi kvalifikációs torna.

Magyarországon vendégeskedik a négyszeres Grand Slam-győztes, háromszoros WTA-világbajnok Kim Clijsters. A korábbi belga világelső teniszező lányát, Jada Lynchet kísérte el a miskolci DVTK Arénában zajló U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságra; Lynch a korosztályos belga válogatott irányítója. Clijsters több mint húsz évig játszott, kétszer vonult vissza, kétszer kezdte újra, egyszer nyolc év kihagyás után. Végérvényesen kicsit több mint két éve zárta le a karrierjét. Lapunknak elmondta, a mai napig játszik bemutatókon, a jövő heti US Openre is elutazik, a „legendák tornáján” vesz részt, emellett szakkommentátorként is dolgozik New Yorkban.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!