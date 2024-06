Pepe, az apafigura; Borbély Balázsnak csapatot kell építenie Győrben

A NEMZETI SPORT VASÁRNAPI SZÁMÁBÓL

A 41 éves Pepe a labdarúgó Európa-bajnokságok történetének legidősebb pályára lépő játékosa. Korábbi portói csapattársa, Otávio egyszer azt mondta, apafiguraként tekintenek a hátvédre, de egyelőre senki sem szólította papának a jelenlegi kerettagok közül. „Igyekszem segíteni a fiataloknak, ezekre a játékosokra ugyanis ragyogó jövő vár” – reagált Otávio megjegyzésére a Real Madridban 10 évet lehúzó legenda, aki úgy véli, hosszú karrierje titka „a labdarúgás iránti szenvedély. A többiek rendre azzal élcelődnek, hogy több időt töltök a jeges kádban, mint mindenki más együttvéve. Én már nehezebben regenerálódok, és az idővel kell versenyt futnom. Lepereg rólam a csipkelődés, mert mindent a csapatért teszek.”

Megbízott vezetőedzőként a feljutás kiharcolása volt a feladata, vezetőedzőként már csapatot kell építenie Győrben Borbély Balázsnak. Az előző idényt az ETO élén százszázalékos mérleggel záró szakember a Nemzeti Sportnak elmondta, minden pozícióra szeretnének még olyan játékost igazolni, aki azonnal kezdőként segítheti a csapatot. Akiről pedig úgy gondolják, hogy nem érett meg az NB I-re, várhatóan kölcsönbe távozik. A helyzetet némiképp bonyolítja az NB I újoncánál, hogy Köteles László sportigazgató szerződését nem hosszabbította meg a klub, így Világi Bálint és Jan Van Daele felelős az átigazolásokkal kapcsolatos döntésekért.

Az olimpiai éremesélyeseket bemutató sorozatunk aktuális főszereplője Siklósi Gergely. Három éve egyéni világbajnokként vágott neki Tokiónak, igaz, akkor egyedül, hiszen a csapat nem szerzett kvótát. „Sokat változtam – mondta lapunknak a párbajtőröző. – A személyiségem és a vívásom is érettebb lett. Tokióban csak egyéniben indultam, aztán elment két év arra, hogy feldolgozzam az ott történteket, az ezüstérmet. Ebben a két esztendőben arra is figyeltem, hogy ott maradjak a világranglista legjobb tizenhat párbajtőrvívója között – csak 2024 szólt konkrétabban az olimpiai felkészülésről.” Párizsi céljáról azt mondta, „ha olimpiai bajnok leszek akár egyéniben, akár csapatban, elégedett leszek, de akkor is, ha érmet szerzek”.

