Közel járt a negatív PL-rekordhoz a Southampton; nyeretlen sereghajtó Csehországban – a 2024–2025-ös idény leggyengébb csapatai

Southampton – Anglia

A Premier League-ben mindhárom újonc csak átszállójegyet váltott, az Ipswich Town, a Leicester City és a Southampton is a Championshipben kezdi meg a következő idényt.

A három csapat közül a „szentek” teljesítménye volt a leginkább kiábrándító, a patinás csapat még arra is esélyes volt, hogy megdöntse a Derby County negatív PL-rekordját, már ami a szerzett pontokat tekinti.

A Southampton már a bajnokságot is borzasztóan kezdte, a harmadik fordulótól kezdve a kieső helyen állt, és onnan ezután egy pillanatig sem tudott ellépni, sőt a 11. fordulótól kezdve kibérelte az utolsó helyet.

A csapatot az élvonalba vezető Russel Martin iránt december közepéig, a Tottenham elleni hazai 0–5-ig élt a bizalom, előbb ideiglenesen Simon Rusk, majd a hosszabb ideig Olaszországban dolgozó Ivan Juric ült a kispadra. A horvát szakemberrel sem jött el a feltámadás, csak az Ipswichet sikerült legyőzni, és ahogy Martin, úgy Juric is a Tottenham elleni vereség után kapta meg a felmondólevelét, amikor hét fordulóval a vége előtt megpecsételődött a dél-angliai klub sorsa. A csapatnak ekkor tíz pontja volt, ott lebegett a feje felett, hogy kevesebb pontot szerez, mint 2007–2008-ban a Derby County (11), de a kispadra újra visszatérő Rusk hét meccs alatt két döntetlent összehozott, így a még nagyobb szégyentől megmenekült a „Soton”.

SK Dynamo Ceské Budejovice – Csehország

A Ceské Budejovice 2024–2025-ös szereplését némileg előrevetítette az előző idény, amikor a csapat csak két ponttal előzte meg a Zlínt, és a Silon Táborsko elleni osztályozón nehezen biztosította be további élvonalbeli tagságát.

A komoly anyagi problémákkal küzdő csapatnál két forduló után távozott Jiri Lerch, de a helyére érkező rutinos Frantisek Straka sem tudott úrrá lenni a nehézségeken. Januárban visszatért a kispadra Lerch, a Ceské Budejovice ellenben folytatta mélyrepülését.

A csapat az alapszakaszban öt döntetlent ért el, ehhez az alsóházi rájátszásban még egyet hozzáadott, de a cseh liga történetében elsőként zárt nyeretlenül egy bajnoki idényt, 35 meccsen volt képtelen nyerni. Korábban, az 1994–1995-ös idényben a Svarc Benesov produkált hasonló összezuhanást, pedig a csapat az első hat fordulóban háromszor nyert és egy döntetlent játszott, a következő 24 mérkőzésen viszont képtelen volt győzni.

Adana Demirspor – Törökország

A sorozatban negyedik idényét a Süper Ligben töltő Adana Demirspor számára borzasztóan kezdődött az idény. Az adanai klub komoly adósságokat halmozott fel, emiatt nem igazolhatott a nyáron, ellenben több mint egycsapatnyi játékos távozott, majd télen újabbak követték őket.

Az Adana Demirspor az első, hárompontos büntetését még december elején kapta licenchiányosságok miatt. Miután a csapatnak akkor csak két pontja volt, mínuszba került, igaz, utána a Besiktas és a Hatayspor legyőzésével felkapaszkodott ötre.

Februárban jött az újabb levonás, miután Murat Sancak elnök a Galatasaray elleni meccsen lehívta a pályáról a játékosokat, így tiltakozván a csapata ellen megítélt büntető miatt. A török szövetség újabb három pontot levont a botrány miatt a Demirsportól. Ráadásul a csapat tartozásai miatt a FIFA is levont hat pontot, így az Adana Demirspor ismét mínuszba került.

A gárda végül három győzelemmel, öt döntetlennel és 28 vereséggel zárt, a levonások miatt mindössze két ponttal…

Sloboda Tuzla – Bosznia-Hercegovina

A Sloboda Tuzla az önálló bosnyák bajnokság létrehozása óta állandó tagja az élvonalnak, 2023-as kiesése előtt mindössze két idényt töltött el a másodosztályban.

A csapat a második kiesését követően egy év után kiharcolta a visszajutást, de az első osztályba való visszatérés igencsak balul sült el.

A Sloboda Tuzla egyre-másra szenvedte el a vereségeket, és a téli szünetre úgy vonult el, hogy 17 bajnokiján csak két pontot szerzett és öt gólt rúgott. Ekkor Azmir Husic elnök ritkán látható lépésre szánta el magát.

A sportvezető odaállt a csapat elé, és bejelentette, hogy minden játékos és edző szerződését felbontja. Husic szerint az előző klubvezetés betarthatatlan szerződéseket kötött, és bejelentette, hogy több játékos is maradhat a klubnál, ha beleegyezik az új feltételekbe, amely természetesen alacsonyabb fizetéssel jár.

„Azt hiszem, jobb csapatot alkotunk annál, mint hogy két pontot szerezzünk. Ha a megyei bajnokságból hoztunk volna játékosokat, ők is jobban szerepelnek” – mondta Husic.

A csapatot a másodosztályból feljuttató, az idény előtt távozó, majd szeptemberben visszatérő Zlatan Nalic edző szerződését is felbontották, a Tuzla Igor Jankoviccsal a kispadon fejezte be a bajnokságot. Az eredmények csak mérsékelten javultak, februárban a Radnik Bijeljina elleni 1–0-val a Sloboda megszerezte az első, és mint kiderült, egyetlen győzelmét a bajnokságban. A Tuzla végül hét ponttal zárt, igaz, ehhez az is kellett, hogy hárompontos büntetést kapjon, mivel a játékosok a Posusje ellen egy vitatott játékvezetői ítélet miatt levonultak a pályáról. A tuzlaiak egy év élvonalbeli szereplés után visszatérnek a második ligába.

Esperanca és La Massana – Andorra

Szinte hihetetlen, de van egy olyan bajnokság, ahol kevesebb mint tíz pontot szerezve is bent lehetett maradni, ez pedig az andorrai.

A története második élvonalbeli idényében szereplő Esperanca az első 17 fordulóban csak egy pontot szerzett, így már az év végén látni lehetett, hogy a csapatnak komoly gondjai lesznek a végén. Az Esperanca május 4-éig a 25 fordulóból csak ötön nem állt kieső helyen, aznap pedig megnyerte azt a mérkőzést, amely végül a további élvonalbeli tagságot jelentette számára, 1–0-ra legyőzte az FS La Massanát, a két csapat így helyet cserélt a tabellán. Ez volt egyébként az Esperanca első és egyetlen győzelme a ligában.

Az Esperancára azonban még várt egy osztályozó, a második ligában harmadik helyen záró City Escaldest 2–0-ra verte idegenben, az ellenfél a visszavágóra már ki sem állt, így az Esperanca mindössze hét pontot gyűjtve meghosszabbította élvonalbeli tagságát.

A La Massana a Ränger’sszel együtt érkezett 2024 nyarán az élvonalba, de míg utóbbi csapat a dobogóért, valamint az ezzel együtt járó nemzetközi kupaszereplésért is harcban volt, addig a La Massana az Esperancához hasonló mélyrepülést vitt véghez.

A csapat végül öt ponttal zárt, az egyetlen győzelmét az Esperanca elleni hazai bajnokin érte el, ám a következő 16 bajnokiján csak egy pontot szerzett, összesen két gólt rúgva…