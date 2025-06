Az Illés Akadémián rendezik meg idén a Bicskei Bertalan-emléktornát

A főszervező, az 1984-es U18-as labdarúgó Európa-bajnokságon győztes csapat tagja, Krizán Sándor bevezetőjében elmondta, hogy hálásak Vásárosnaménynak, hiszen nyolc évig támogatták a rendezvényt, idén viszont egy „éles” váltás eredményeként a szombathelyi Illés Akadémián kerül sor az eseményre, mégpedig e hét végén, június 14-15-én.

Krizsán hozzátette, hogy Bicskei Bertalan előtti tisztelgésként természetesen sor kerül a hagyományos gálamérkőzésre az 1984-es csapat tagjai és barátai, illetve az állandó résztvevő újságíró-válogatott között (15-én, vasárnap, 11 órától), azonban most több gálameccset nem játszanak. A tér inkább a fiataloké lesz: U13-as korosztályban nemzetközi tornán mérkőznek meg egymással a német Hertha BSC, az osztrák Austria Wien, az Illés Akadémia, a Király Sportegyesület, a Puskás Akadémia és a Budapest Honvéd korosztályos csapatai (14-én, szombaton, továbbá 15-én, vasárnap; utóbbi napon lesznek a helyosztók).

Kérdésre válaszolva Krizsán elmondta, hogy az aranyérmes csapatból eljön és pályára lép Petry Zsolt, Szeiler József, Kovács Kálmán, Zsinka János, Zvara József és Kovács Ervin is. Megjegyezte, hogy bár úgy érzik, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség részéről napjainkban nincs megbecsülése ennek a sikercsapatnak, ezt már ”elengedték” és nem is haragszanak emiatt.

Petry Zsolt, az aranyérmes csapat kapusa a sajtótájékoztatón elmondta, hogy azért tartják fontosnak, hogy egy utánpótlás-tornát is rendezzenek, mert éppen ebben az életkorban debütálnak a fiatal labdarúgók nagypályán; emellett remélik, hogy az ifjú játékosokkal megismertethetik a néhai kiváló edző és szövetségi kapitány, Bicskei Bertalan nevét, továbbá átadhatják maximalizmusát. Az 1984-es sikerre visszagondolva Petry fel is idézte, hogy Bicskei kitolta a fizikai és szellemi határaikat (és nemcsak a sportban, hanem az életben is!), beléjük nevelte a kitartást, sosem engedte meg, hogy megelégedjenek azzal, amit elértek – ez kellett ahhoz, hogy ilyen sikert érjenek el. Végezetül hozzátette, hogy nagyon sajnálja, hogy ma kissé elfelejtették Bicskeit, emiatt is érzik kötelességüknek, hogy nagyrabecsült edzőjükről megemlékezzenek, illetve a tőle kapott értékeket továbbadják.

A szombathelyi Illés Akadémia részéről Halmai Gábor végül örömét fejezte ki amiatt, hogy a helyszínt biztosíthatják, és nagyon reméli, hogy jó házigazdája lesznek az eseménynek.

A futball mellett egyéb programként egy 13 kérdéses Bicskei-kvízt tölthetnek ki a kilátogatók, továbbá a Hertha BSC-vel érkező utánpótlás-edző előadást tart majd a berliniek utánpótlásának felépítéséről.

Az 1984-es U18-as labdarúgó Európa-bajnokságon – május 25. és június 3. között – 16 csapat vett részt a Szovjetunióban. Az Eb-döntőben a magyar válogatott 0–0-s rendes játékidőt és a hosszabbítást követően tizenegyesrúgásokkal 3–2-re győzte le a házigazda szovjet csapatot. Az Eb-győztes válogatott tagjai: Petry Zsolt, Szeiler József, Takács József, Haáz Ferenc, Pintér Attila, Szélpál László, Keller József, Deák Sándor, Kovács Ervin, Krizán Sándor, Orovecz György, Csoboth Róbert, Vincze István, Zsinka János, Kovács Kálmán, Zsivoczky Gyula és Zvara József.