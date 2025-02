A Real újra vesztett, a címvédő PAO feszült végjátékban nyert a férfi kosár Euroligában – videók

ANADOLU EFES–REAL MADRID 79–73

Az első nyolc pontot az Efes (12 győzelem, 13 vereség) szerezte, sokáig uralta is a mérkőzést, ám a harmadik negyedben fordított a Real. Az utolsó játékrészben aztán összeomlott a madridiak támadójátéka: Mario Hezonja hiába dobott be három triplát, rajta kívül egyetlen vendégjátékos sem talált a gyűrűbe a záró tíz percben, így pedig nem lehetett nyerni. Elijah Bryant 21 ponttal, a korábbi Real-center, Vincent Poirier 15 ponttal és 8 lepattanóval zárt az Efesben, Hezonja 18 ponttal finiselt a madridiaknál (13, 12). A Real hajrábeli gyengélkedésére némi magyarázat, hogy a bokasérülést szenvedő Dzanan Musa a második félidőben már nem játszhatott.

PANATHINAIKOSZ–FENERBAHCE 91–90

A Fenerbahce (16, 8) megnyerte a megelőző hat mérkőzését, és nagyon közel volt ahhoz, hogy a címvédő otthonában is ünnepelhessen: 43 másodperccel a végső dudaszó előtt Nigel Hayes-Davis duplája révén sokadszorra is előnybe került (88–90). Az utolsó 15 másodpercben aztán egy labdavesztés, majd egy elhibázott tripla nyomán kétszer is a büntetővonalra jutottak a hazaiak, Kosztasz Szlukasz egyenlített is, és bár Kendrick Nunn csak egyet dobott be, az elég volt a Panathinaikosz (16, 10) fordításához és győzelméhez – mivel odaát még egy kétségbeesett tripla elszállt. Szlukasz 23, Nunn 17 ponttal zárt, Hayes-Davis 21-gyel vezette a vendégek lőlapját.

CRVENA ZVEZDA–ASVEL 73–66

A Zvezda (15, 10) az első negyed hajrájában átvette a vezetést, és onnantól végig előnyben volt, érvényesítette a papírformát a lyoniak (11, 14) ellen. A legeredményesebb belgrádi, Isaiah Canaan csak 11 pontig jutott, de sokkal beszédesebb mutató, hogy a hazai csapat mind a 12 pályára lépő kosarasa legalább egyszer a gyűrűbe talált.

BAYERN MÜNCHEN–MILAN 87–70

Szoros első félidő után a Bayern átvette az irányítást, a harmadik negyedben egy tízpontos rohammal jelentős előnyt szerzett (57–43), amelyet meg is őrzött. Niels Giffey és Vladimir Lucsics 16-16 ponttal vezette győzelemre a sorozatban harmadszor nyerő bajorokat (15, 10), a Milanban (13, 12) Zach LeDay (17) volt a legjobb dobó.

ZALGIRIS–ALBA BERLIN 73–53

Három vereség után fölényes győzelmet aratott a Zalgiris (12, 13). A különbséget számszerűen nagyjából az egyéni idénycsúcsot elérő Ignas Brazdeikis 21 pontja jelentette, valójában pedig a remek hazai védekezés, amellyel az utolsó helyezett berliniek (4, 21) nem tudtak mit kezdeni.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

Anadolu Efes (török)–Real Madrid (spanyol) 79–73 (25–17, 13–21, 18–23, 23–12)

Zalgiris Kaunas (litván)–Alba Berlin (német) 73–53 (25–12, 12–10, 18–15, 18–16)

Crvena zvezda (szerb)–ASVEL Villeurbanne (francia) 73–66 (19–18, 17–13, 20–17, 17–18)

Panathinaikosz (görög)–Fenerbahce (török) 91–90 (24–24, 17–16, 20–24, 30–26)

Bayern München (német)–Milan (olasz) 87–70 (17–16, 20–20, 31–19, 19–15)

A szerdai program

19.00: Monaco (francia)–Baskonia (spanyol)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Partizan Beograd (szerb)

20.30: Paris Basketball (francia)–Olympiakosz (görög)

20.30: Barcelona (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)