Kosárlabda: kiosztották a II. Liptai István-emlékdíjat

Az 1972-es és 1973-as bajnokcsapat trófeája, emlékérmek, képek, múltidéző Nemzeti Sport- és Csepeli Hírmondó-cikkek – néhány a nagy becsben tartott ereklyék közül, mely a csepeli kosárlabdázás történelmét hirdeti a XXI. kerületi Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornatermének bejáratánál, és melynek hírnevét öregbíteni tervezik a jövőben az ide belépő ifjú kosarasok. Kivételesen azonban nem labdát pattogtatva lépnek be, hanem leülnek törökülésbe a csarnok közepére, és figyelnek.

Pénteken megtartotta a Csepel-Bontó Kosárlabda Klub évzáró ünnepségét, melyen az elmúlt idény során legjobb teljesítményt nyújtó utánpótlás-játékosait jutalmazta. Szabó Róbert, a csepeli kosárlabda szakosztályvezetője úgy fogalmazott, az elmúlt húsz-harminc év legeredményesebb szezonját produkálták a „csikócsapatok”, benne az U14-es lányok harmadik és az U16-os fiúk második helyével a budapesti regionális bajnokságokban. Elmondta továbbá, hogy bővült a szakosztály, több edzővel dolgoznak, és az utánpótlás sportolói létszáma 150-re bővült.

Apropó, ereklyék: többségükön a csepeli kosárlabdázáshoz ezer szállal kötődő Liptai István neve, arcképe is szerepel. A fent említett években játékosként (és 1989-ben edzőként is) a Csepellel magyar bajnokságot nyerő, „Csúzli” becenéven ismert Liptai az 1957-ben Európa-bajnoki negyedik válogatott, és az 1960-as római olimpián kilencedik csapatot is erősítette. A 137-szeres válogatott néhai kosárlabdázó a névadója a Liptai István-emlékdíjnak, melyet az utánpótlás-sportolók között a legjobbak legjobbja kap meg, immáron második éve. Idén az elismerést az egyébként U16-os korosztályú, de a felnőttek között is játszó, a Budapest-bajnokságban második helyezett csapat vezére, Bányai Bence kapta.

„Nagyon boldog vagyok, és megtisztelve érzem magam, hogy idén megnyerhettem a díjat – mondta az U16-osok között 23 meccsen 654 pontot dobó, ezzel 28 pontos átlagot elérő, a kétpontos, hárompontos, pontátlag és kiharcolt büntető kategóriákban is éllovas játékos. – Őszintén szólva, a számaim alapján éreztem, hogy ez sikerülhet, mert meghatározó volt a szezon az U16-osokkal, játszottunk nagyon fontos és jól sikerült meccseket, például a Kőbánya ellen itthon. Jövőre U18-as leszek, és tervben van, hogy még többet játsszak a felnőttek között.”

Mielőtt a fiatalok visszatértek a labdapattogtatáshoz, Németh László szólt hozzájuk röviden. A Csepellel az 1983–1984-es szezonban Magyar Népköztársaság-kupát nyerő, korábbi angol, izlandi és kuvaiti szövetségi kapitány úgy fogalmazott: „Igazán motiváló az itteni közeg, és ez nagyon fontos, mert akárhová juttok el, egyes pillanatokra, melyek az út során érnek titeket, mindig emlékezni fogtok. Én öt országban edzősködtem, négyben bajnok lettem a csapatommal – ezzel azt akarom mondani, hogy ha magasan van a cél, az nagy jutalommal járhat. Dolgozzatok meg érte!”

A CSEPEL-BONTÓ KK UTÁNPÓTLÁS-DÍJAZOTTJAI

Liptai István-emlékdíj: Bányai Bence

Legjobb fiú U11-es játékos: Bátori Áron

Legjobb fiú U14-es játékos (megosztva): Török Pál, Turzó Gábor

Legjobb fiú U16-os játékos: Bányai Bence

Legjobb fiú U18-as játékos: Dorner Péter

A legtöbbet fejlődött fiújátékos: Csík Alex

Legjobb lány U12-es játékos: Dukony Hanna

Legjobb lány U14-es játékos: Szabó Andrea

Legjobb lány U16-os játékos: Szabó Anna

A legtöbbet fejlődött lányjátékos: Sporer Nikolett