A férfi és női strandkézilabda-válogatott célja is a vb-kvalifikáció

„Minden alkalommal az a legfontosabb, hogy a legjobb négy közé kerüljünk, és legyen meg a versenyeztetés folyamatossága, mert csak így juthatunk ki a világbajnokságra, sőt van, amikor még ez sem elég, hanem érmet kell szerezni hozzá” – nyilatkozta az MTI-nek Gulyás István, az Eb-címvédő férfiak szövetségi edzője.

Csapata januárban egy prágai felkészülési tornán szerepelt, áprilistól több egynapos összetartása is volt, májustól pedig együtt töltötte a hétvégéket. Június 22-én Agárdon négy felkészülési mérkőzést is játszottak a világbajnok horvátokkal, és pozitív mérleggel zártak, hiszen háromszor nyertek és egyszer veszítettek. A válogatott ellenfele az Alanyában sorra kerülő kontinenstorna csoportkörében Ukrajna, Norvégia és Olaszország lesz. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

„Az Európa-bajnokságon nincs könnyű ellenfél. Az elmúlt két-három évben már 12-13 olyan csapat is van, amely közül tulajdonképpen bármelyik megnyerheti a tornát” – magyarázta Gulyás.

Pinizsi Zoltán, a női válogatott szakvezetője úgy fogalmazott: minimális vágyuk a nyolc közé jutás, ami jó esetben világbajnoki kvalifikációt is eredményezne, de nem igazán szeret ennyire előre tekinteni, inkább próbálnak lépésről lépésre, szettről szettre, támadásról támadásra, védekezésről védekezésre haladni. Az ő csapata Szlovákiával, Ukrajnával és Spanyolországgal került azonos csoportba.

„Az utolsó két hétben sikerült teljes kerettel együtt készülni. Tíz edzésünk volt ebben az időszakban, és a rendelkezésünkre álló időt maximálisan ki tudtuk használni. Teljes mértékig felkészültünk, és már volt lehetőségünk videózni is az első ellenfelünkre, Szlovákiára. Az eltervezett munkát maradéktalanul el tudtuk végezni. Mindenki egészségesen és motiváltan utazott az Eb-re” – magyarázta. Pinizsi szerint a női mezőnyben négy-hat csapat alkotja az európai elitet, mögöttük ott van nagyon szorosan a magyar válogatott. A csoportellenfeleik közül Spanyolország világviszonylatban is kiemelkedő együttesnek számít, ezt mutatja az is, hogy az eddigi összes Európa-bajnokságon ott volt, és az elmúlt öt alkalomból négyszer elődöntőt játszott.

„Az ukrán és a szlovák válogatott szerintem valahol alattunk van tudásban, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan meg fogjuk nyerni ezt a két mérkőzést. Az elsődleges célunk, hogy az első napot sikeresen abszolváljuk. Szlovákiát és Ukrajnát 2-0-ra szeretnénk legyőzni, mert ez azt jelentené, hogy a csoportból továbbjutunk” – magyarázta Pinizsi.

A magyar férfiválogatott 2023-ban megnyerte az Európa-bajnokságot, előtte egyszer ezüst-, háromszor bronzérmes volt. A női csapat 2013-ban és 2015-ben Európa-bajnok, 2019-ben ezüstérmes, legutóbb kilencedik helyezett volt. A világbajnokságot jövő nyáron Zágrábban rendezik.

A csoportkör programja:

kedd:

férfiak: Magyarország–Ukrajna 10.30, Magyarország–Olaszország 19.00

nők: Magyarország–Szlovákia 8.30, Magyarország–Ukrajna 17.00

szerda:

férfiak: Magyarország–Norvégia 7.30

nők: Magyarország–Spanyolország 10.30

A középdöntő szerdán 19.00 után kezdődik.