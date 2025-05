Heine: A múlt szellemei is megjelenhetnek a Győr játékosainak fejében

Bajnoki döntőnek is beillő mérkőzést játszik egymással az Audi Arénában a Győr és a Ferencváros szombaton. A mérkőzés előtt a két vezetőedző, Allan Heine (Ferencváros) és Per Johansson (Győr) is nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.



Allan Heine, a Ferencváros vezetőedzője: „Szerintem sikerült mentálisan és érzelmileg is feldolgozni a kiesést a Bajnokok Ligájából. Elég erős választ adtunk Szombathelyen, ahol nagy győzelmet arattunk jó védekezéssel és támadással. Azt a hetet arra használtuk, hogy túllépjünk a kiesésen, és hogy készen álljunk a mostani nagy összecsapásra. Egy Győr elleni meccsre mindig készen állsz, és várod, teljesen mindegy, hogy hol és mikor kerül rá sor.” „A két csapat közelmúltban lejátszott meccseinek tendenciáit figyelem, és igyekszem ebből előnyt kovácsolni a saját javunkra. Ha megint szoros lesz a csata, akkor a múlt szellemei is megjelenhetnek a Győr játékosainak fejében, mert tudják, hogy a Fradi általában erős a hajrában. Az utóbbi időben a végjátékokat mi nyertük meg.” Per Johansson, a Győr vezetőedzője: „Nagyszerű kapusaink és jó védőink vannak, szigorú védelmi rendszerrel dolgozunk. Természetesen hátulról építkezünk, de világos, hogy a támadójátékunkat is javítanunk kell, nem elég 18 vagy 23 gólt dobni. Ez most a kulcskérdés: hogyan lehet megtartani a védekezést, hogy közben több gólt szerezzünk.” „A kapusok csatája mérkőzés a mérkőzésben, és mindkét csapat védekezése az európai top háromban van. Kemény csatára számítunk, a végén az dönthet, hogy ki tud jobban hideg fejjel gondolkodni. Az ilyen mérkőzések szinte mindig nagyon szorosak, ezért fejben erősnek kell lenni, amikor döntést kell hozni, egészen a legvégéig.” A teljes interjúk Nemzeti Sportrádió · Allan Heine és Per Johansson a Győr-Ferencváros bajnoki előtt KÉZILABDA

NŐI NB I

24. forduló

Szombati mérkőzések

15.45: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport+)

17.00: MTK Budapest–Moyra-Budaörs

17.15: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)

18.00: Vasas SC–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE

18.00: DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE

18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. FTC 23 22 1 – 829–565 +264 45 2. Győr 23 22 – 1 877–541 +336 44 3. Debrecen 23 17 2 4 749–618 +131 36 4. Esztergom 23 18 – 5 706–658 +48 36 5. Vác 23 12 – 11 677–687 –10 24 6. Mosonmagyaróvár 23 11 1 11 648–690 –42 23 7. Kisvárda 23 9 2 12 559–628 –69 20 8. Szombathely 23 7 5 11 637–719 –82 19 9. Fehérvár 23 8 1 14 629–664 –35 17 10. Dunaújváros 23 7 1 15 690–760 –70 15 11. Budaörs 23 6 2 15 610–719 –109 14 12. Vasas 23 5 1 17 623–757 –134 11 13. Békéscsaba 23 4 2 17 629–721 –92 10 14. MTK 23 4 – 19 627–763 –136 8