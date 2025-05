Férfi kézilabda NB I: harmadik igazolását is bejelentette a Gyöngyös – hivatalos

Újabb fiatal tehetséggel erősíti keretét a férfi kézilabda NB I-ben szereplő HE-DO B. Braun Gyöngyös: a több poszton is bevethető szegedi nevelésű Bajus Bruno is csatlakozik a csapathoz – jelentette be pénteken a mátraaljai klub hivatalos honlapján.

A gyöngyösi klub hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint a 24 éves játékos Szegeden nevelkedett, ahol 2019-ben mutatkozott be az élvonalban, és ugyanabban az évben a juniorválogatottba is meghívót kapott. Később megfordult a NEKA-nál és az Egernél is. Emlékeztettek arra is, hogy Bajus Bruno kézilabda iránti elhivatottsága családi örökség: édesapja ugyanis nem más, mint a hétszeres válogatott, a Szegeddel kétszeres magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes Bajusz Sándor. Mint arról korábban már hírt adtunk, a Gyöngyösnél már a jövő évi keret véglegesítése zajlik, és a következő napokban valamennyi érkező játékosról hírt adnak. Csütörtökön Lang Zalán, szerdán Marczika Barnabás érkezését jelentették be, előtte pedig Alen Skledar, Alekszandar Tomics, Ubornyák Dávid, Jóga Norbert és Edwards Olivér szerződéshosszabbításáról számoltak be. A gyöngyösiek ebben az idényben a bajnokság 8. helyén végeztek.