Férfi kézi: Merkovszki Pál szomorú az amerikai kapitány búcsúja miatt

A játékosként Európa-bajnok, illetve világbajnoki bronz- és kétszeres olimpiai ezüstérmes Hedin május elején mondott le és hét év után távozik a csapat éléről. A német Handballwoche című szaklapban elmondta, hogy a válogatott fejlődése kiemelkedő, a játékosok hihetetlenül elkötelezettek, viszont saját maguknak kell fedezniük az útiköltségüket, ahogyan neki is. Az európai edzőtáborozásokat azokból a szponzori bevételekből fizették, amelyeket Hedin és a német csapatmenedzser, Andreas Hertelt szereztek.

Az amerikai szövetség gyakorlatilag semmilyen anyagi támogatást nem kapott. A május elejére tervezett edzőtábort le kellett mondani, mert a szponzoroktól érkezett összegekre a szövetségnek szüksége volt, hogy rendezni tudja a lejáró számláit. Hedin számára ez volt az utolsó csepp a pohárban.

„A szövetség teljesen szakszerűtlenül működik, amióta új ügyvezető igazgatója lett” – vélekedett a svéd edző.

A pénzügyi szabálytalanságok miatt a nemzetközi szövetség csökkentette a támogatás mértékét, ezért a különböző projektek finanszírozása jelenleg szünetel.

„Pénz nélkül nincs felkészülés a világbajnokságra és az olimpiára. Ez igazi szégyen. A szövetségnek a lehető leggyorsabban át kell szerveznie magát. Az elmúlt hét évben sok szó esett erről, de semmi sem történt” – szögezte le.

Merkovszki Pál hétfőn az MTI-nek elmondta, egyrészt voltak előjelei Hedin lemondásának, másrészt amiket a távozó kapitány az idézett interjúban elmondott, az csak a jéghegy csúcsa.

„Nagyon szomorú vagyok, mert Robert nemcsak az edzőnk volt, hanem rengeteg háttérmunkát is végzett, részt vett a szervezésben is. Nagyon fontos eleme volt a csapat működésének, nemcsak edzőként, hanem emberileg is” – magyarázta a kapus, aki 2020 óta két világbajnokságon és egy Pánamerikai Játékokon vett részt amerikai színekben.

Hozzátette, Hedin tökéletesen beleillett a válogatottat körülvevő közegbe, és bár valóban rengeteg nehézséggel kell megküzdeniük, de az ő jó kisugárzása és vidám személyisége elősegítette és megkönnyítette a játékosok számára, hogy átlendüljenek a problémákon.

„Nekem nagyon fog hiányozni. Hogy mit hoz a jövő és milyen edző jön majd helyette, arról még nincs információm, de az egész válogatott nyitottan áll hozzá” – vélekedett.

Az idei világbajnokság előtt Merkovszkin kívül Hunyadi Dániel, Edwards Benjámin, Edwards Olivér, Darvas Csaba és Pedersen Benjámin is tagja volt az amerikaiak bő keretének.

A kapus hozzátette, Robert Hedinnel négy évig dolgoztak együtt, már kivívta a bizalmát, az edző jól ismerte őt, és tudta, hogy mire képes. Most viszont új kihívás előtt áll, hiszen az új edzőnek ismét bizonyítania kell, „de igazából erről szól a sport, hogy folyamatosan bizonyítunk saját magunknak, az edzőknek, a nézőknek, szóval állok elébe”.

A PLER, a Ferencváros, a Gyöngyös és a Budai Farkasok korábbi kapusa a dél-karolinai Myrtle Beachen született, ezért rendelkezik a magyar mellett amerikai állampolgársággal is. A magyar ifjúsági válogatottnak egy korosztályos világ- és egy Európa-bajnokságon is tagja volt. A legutóbbi két szezonban Komlón védett, amelynek csapatkapitánya is volt, idén nyáron mégis távozik és a német harmadosztályú OHV Aurich csapatához igazol.

Felidézte, hogy jobb hangulatban ért véget a mostani szezon, hiszen a baranyai csapat számára jobban sikerült ez az idény, és már áprilisban biztosították a bennmaradásukat, nem kellett az utolsó fordulóban is izgulniuk, ahogyan tavaly.

„Azt gondolom, szép eredmény a kilencedik hely, amit elértünk, erre mindenki büszke lehet. Számomra viszont ez a szezon nem igazán sikerült, nem tudtam olyan jó teljesítményt nyújtani, mint az előző évadban, ezért is szerettem volna váltani, hogy visszatalálja a régi önmagamhoz” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: ezúttal nem akart alsóházi csapathoz igazolni – magyarhoz és külföldihez sem -, mert azoknál rendszerint májusban derül ki, melyik osztályban indulhat a következő idényben, és „megint májusban dől el, hogy nekem lesz-e ott munkám ősztől, hogy ott fogok-e lakni, vagy megint költöznöm kell”.

Merkovszki számára a folyamatos bizonytalanság elkerülése volt a cél, az OHV Aurichtól pedig nagyon jó és szimpatikus ajánlatot kapott és egy nagyon jó projektet vázoltak fel számára. Rajta kívül hét játékost igazoltak, mert erős élcsapattá szeretnének válni és a következő szezonban fel akarnak jutni a Bundesliga 2-be.

„Szerintem nincs realitása annak, hogy a magyar 10-12. helyezettől ki lehessen igazolni a spanyol első osztályba, vagy egy erősebb Bundesliga 2-es csapatba. Ellenben ez az erős harmadosztályú együttes, amelynek a feljutás a célja, mindenképpen jó belépő Németországba” – nyilatkozta.

Meglátása szerint ha valaki a harmadosztályban egy jó csapatban jó teljesítményt nyújt, országon belül már sokkal egyszerűbb feljebb lépnie egy osztályt, részben ezért is döntött az OHV Aurich mellett.

„Meg kell másznom az osztályokat, mint a lépcsőfokokat. Fel kell küzdenem magamat, ez egy olyan cél és kihívás, amit nagyon élvezni fogok” – emelte ki.