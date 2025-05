Elek Gábor: Nem kezdünk bele a szájkaratéba, hogy reszkess Győr, meg Fradi!

„Borzasztóan kiegyensúlyozottak voltunk – jelentette ki a MOL Esztergom csapatbemutatója után Elek Gábor. – Ez volt számomra a legnagyobb meglepetés. Persze volt sok szerencsés vagy utolsó pillanatos győzelem, de mondhatom, hogy jött nekünk minden ebben az évben, aminek jönnie kellett, talán egyedül a Debrecen elleni meccs lóg ki, amikor az utolsó másodpercben lőtték meg a győztes gólt ellenünk.”

És hogy a dobogó legalsó fokáról hova tovább? Elek Gábor ezúttal is mértéktartó választ adott: „Tudjuk a helyünket és ismerjük a realitást! Nem kezdünk bele a szájkaratéba, hogy reszkess Győr, meg reszkess Fradi! A pozíció megtartása nagyon fontos lenne, talán bravúr is, mert komoly riválisaink lesznek!”

A Ferencvárossal 2023-ban Bajnokok Ligája-döntőbe jutó Elek Gábor arra is vállalkozott, hogy megtippelje, mely két csapat jut a hétvégi Final Four fináléjába, sőt azt is elárulta, szerinte ki nyeri a legrangosabb klubtrófeát. Mindez kiderül videónk végén.