Az FTC 46 gólig jutott, a Győr Vácon nyert az egymás elleni szuperrangadó előtt

Az Odense elleni BL-búcsút a Szombathely elleni bajnokin próbálta feledtetni a Ferencváros. Allan Heine csapata az első félidőben mindössze kilenc gólt kapott 24 lőtt mellett. A második játékrész közepére már húsz volt a két csapat között, az FTC végül 46 gólnál állt meg. A hazaiaknál a pályára lépő játékosok közül – a kapusokat is beleértve – csak Tomori Zsuzsanna nem volt eredményes, Orlane Kanor hat gólig jutott, míg a vendégek legjobbja a nyolc találatot jegyző Pődör Blanka volt. 46–20

A bajnokság második helyén álló Győr is könnyed, tízgólos sikert aratott a Vác vendégeként. A ferencvárosiakhoz hasonlóan a Győrnél is egy játékost, Győri-Lukács Viktóriát leszámítva minden pályára lépő mezőnyjátékos betalált. A legeredményesebb a hatgólos Emilie Hovden és a hét gólt dobó Dione Housherr volt. A következő fordulóban a győriek az éllovas Ferencvárost fogadják. 26–36

A harmadik helyre hajtó újonc Esztergom a kiegyenlített első félidő után magabiztosan, 11 góllal győzött a Magyar Kupa-bronzérmes Budaörs otthonávan. A magyar válogatott Faragó Lea 11 góllal, míg Herczeg Lili 14 védéssel járult hozzá a vendégek sikeréhez.

KÉZILABDA

NŐI NB I

23. FORDULÓ

MOYRA-BUDAÖRS HB–MOL ESZTERGOM 25–36 (16–16)

Budaörs, 880 néző. V: Dáné, Marton Zs.

BUDAÖRS: MISTINA K. – Vártok T. 1, Schneider 2 (1), Marincsák 1, HORILSZKA 4, Uhrin 3, Lengyel E. 2. Csere: Nagy Zs. (kapus), SZEKERCZÉS 5 (1), Bardi 2, HORVÁTH P. 5, Hudák, Sztankovics K., Kiss M. Edző: Buday Dániel

ESZTERGOM: HERCZEG L. – Kovács Anett 3, Ballai B. 3, KISFALUDY 5, FARAGÓ LEA 11 (6), Szucsánszki 2, Hajtai 3. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Mlinkó 2, Kármán 1, Majoros 1, HORVÁTH F. 4, Szőke N. 1, Ballai A., Teplán. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 12. p.: 5–8. 22. p.: 12–10. 40. p.: 18–22. 48. p.: 22–28. 57. p.: 24–34. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Egy rossz szavam sem lehet a csapatra, mert amit előzetesen elterveztünk, azt sokáig megvalósítottuk. A második félidő elején viszont volt egy periódus, amikor eldőlt a mérkőzés, utána már nem tudtunk felállni.

Elek Gábor: – Az első félidőben tartalékoltunk a másodikra. A futómennyiséggel tudtuk megnyerni a mérkőzést, bár a különbséget túlzónak tartom.

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 30–24 (14–14)

Dunaújváros, 300 néző. V: Andorka M., Hucker.

DUNAÚJVÁROS: BARTULOVIC – Horváth A. 3, AGÓCS 5, Popovic 3, Kellermann 1, LUCHIES 5 (1), Török F. 3. Csere: Wéninger (kapus), Lakatos P., Paróczy 2, Gerháth K. 2, Terzic 1, Petika 1 (1), SZALAI B. 4, Gajdos. Edző: Gulyás Péter

KISVÁRDA: Leskóczi – Csáki L., Karnik Sz. 2, E. Novak 4, Gyimesi 2, SZABÓ LILI 3, Mérai 2. Csere: Mátéfi D. (kapus), L. Kalaus 3 (3), Roszoha 2, Brajovics, BUCSI 5 (2), Karé 1, Milojkovics, Juhász F. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–3. 9. p.: 4–4. 14. p.: 5–7. 18. p.: 8–7. 23. p.: 11–12. 35. p.: 15–16. 47. p.: 20–17. 53. p.: 26–19. 55. p.: 28–20. Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 7/5

MESTERMÉRLEG

Gulyás Péter: – Most kezdünk úgy játszani, ahogyan mindenki várta, ehhez viszont türelemre volt szükség. A legutóbbi meccseinken mutatott játékról álmodtunk közös munkánk kezdetén. A lányok egymásért küzdöttek, csapatként működtek.

Józsa Krisztián: – Akkor is nehéz lett volna ez a találkozó, ha nagyon jól játszunk, de iszonyatosan gyengék voltunk. Főleg a második félidőben, de az elsőben is azt éreztem, hogy nem vagyunk elég pontosak, körülményesen, lassan játszunk, a végjátékra szétesett a védekezésünk is.

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–SZOMBATHELYI KKA 46–20 (24–9)

Elek Gyula Aréna, 1000 néző. V: Asztalos, Szalay.

FTC: JANURIK 1 – Malestein 2 (1), Klujber 4 (1), Cvijics 4, Dmitrijeva 4, Szöllősi-Zácsik 3, HÁRSFALVI 5. Csere: Glauser (kapus) 1, Edwige 2, Márton G. 3, O. KANOR 6, Tomori, SIMON P. 5, Balázs B. 1, MASZLOVA 5. Edző: Allan Heine

SZOMBATHELY: N. de Almeida – Varga N., PŐDÖR B. 8 (1), Pődör R. 3 (1), Szmolek 1, Nacumi, Kazai. Csere: Csatlós (kapus), Török F., Kulcsár D. 2, Dzsatevszka 1, Szeberényi 2 (2), Dombi L. 1, Balogh P. 2, Gönczöl, Hornyák P. Edző: Bo Rudgaard

Az eredmény alakulása. 8. perc: 8–3. 22. p.: 17–7. 40. p.: 30–12. 52. p.: 38–18. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 7/4

MESTERMÉRLEG

Allan Heine: – Jól játszottunk, mindig érdekes megfigyelni, hogyan reagál egy csapat egy nagy csalódást követő mérkőzésen. Nagyon elégedett vagyok, erőt mutattunk. A védekezésünk most is kulcsfontosságú volt, sok könnyű gólt szereztünk erre építve. Készen állunk a Győr elleni rangadóra.

Bo Rudgaard: – Fantasztikus mérkőzést játszott az FTC, mi is mindent megpróbáltunk, de ez nem volt elég. Túl sokat támadtunk középen, pedig ez nem volt a taktikánk része és a védekezésünk sem volt jó, a kapott gólok száma is ezt mutatja.

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–DVSC Schaeffler 25–34 (15–18)

Váci NKSE–Győri Audi ETO KC 26–36 (14–19)

Részletes jegyzőkönyv később!