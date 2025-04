Jön a 24. Veszprém–Szeged kupadöntő! Ezek dönthetnek a két csapat között

Csak néhány olyan rangadó van a világon, amelyik rangjában, hangulatában és presztízsében is képes felvenni a versenyt a Veszprém–Szegeddel. Ilyen a Lengyelországban csak „szent háborúként” emlegetett Kielce–Wisla Plock párharc és „Észak derbije”, a THW Kiel–Flensburg, valamint a nők között a Győr–FTC rivalizálás. A 24. Veszprém–Szeged kupadöntő előtt hat területen hasonlítottuk össze a csapatokat.

1. Védekezés

A Szeged védőfala és a mögötte lévő kapus közötti összhang nem minden esetben volt meg az idényben. Olyan, mintha a játékosok még mindig csak tanulnák Michael Apelgren védekezési rendszerét. A svéd vezetőedző dolgát a párizsi olimpia nem könnyítette meg, nem volt lehetősége hosszas felkészülés során átadni az elképzelése alapjait, jelzi ezt a Balatonfüred és a Győr elleni bajnoki vereség. Jérémy Toto és Gleb Kalaras is kiváló védő, de mindketten nagyon sok kiállítást kapnak. Ezzel szemben a Veszprém belső négyese hihetetlenül masszívnak tűnik, Ligetvári Patrik és Ludovic Fabregas hármas védőpárosa csodákra képes, a kettesek szintén erős, robusztus játékosok.

2. Irányítók

A Tisza-partiak két új irányítóval, Janus Smárasonnal és Lazar Kukiccsal vágtak neki az évadnak. Két teljesen eltérő kézilabda-kultúrából érkező játékos, aki éppen ezért teljesen máshogy látja a játékot. Az izlandi Smárason illeszkedett be hamarabb, az őszi győztes BL-meccseken és a 28–24-re megnyert Veszprém elleni rangadón is ő diktálta a meccs ritmusát. Az elmúlt hetekben már a szerb Kukics is felnőtt hozzá, a PSG elleni párharcot nélküle nem vívta volna meg sikerrel a Szeged. Az Építők soraiban Luka Cindric formája a sérülései miatt nem állandó, de azért még mindig szeme van a labdáinak, Aron Pálmarsson a tavaly novemberi visszatérése óta rendkívül élvezi a játékot – igaz, őt többnyire balátlövőként foglalkoztatja Xavier Pascual. Viszont amikor Agustín Casado irányít, látható a különbség a támadások folytonosságában. Élnie kell a Szegednek azokkal a percekkel, amikor a spanyol van a pályán.

3. Szélsőjáték

„Super Mario”, azaz Mario Sostaric élete legjobb formájában van, a 32 éves jobbszélső 114 góljával vezeti a BL góllövőlistáját. A másik oldalon Sebastian Frimmel látványos góljai szintén élményszámba mennek. A fiatal Szi­lágyi Benjámin is szépen termel a bajnokságban, Marin Jelinic szerződéshosszabbítását pedig nem más, mint a vb-ezüstérmes futballista, Ivan Rakitic jelentette be pénteken. A veszprémiek klublegendája, Gasper Marguc is képes zsákszámra dobálni a gólokat, ahogyan a bal szélen Hugo Descat és Bjarki Már Elísson is világklasszis. A Sostaric-faktor miatt mégis a Szegedé ez a pont.

4. Gyors játék és az átmenetek

Noha inkább a Michael Apelgren által Szegeden meghonosítani kívánt skandináv stílus jellemzője a gyors játék, mi a Veszprémet látjuk jobbnak ebben. Mindkét csapat szélsői jól indulnak, és a gyors labdafelhozatalban sincs különbség, ahogyan a támadások egy-két húzásból befejezése is erőssége mindkét félnek. Azonban a visszarendeződésben a címvédő tűnik jobbnak, pláne az elmúlt hónapok nagy szegedi kapottgól-számainak tükrében.

5. Kapusok

Ha nem érkezett volna meg a magyar válogatott kapusa, Palasics Kristóf Veszprémbe, a szegedieknek adtuk volna a pontot. Mikler Roland túl a negyvenen is képes lehúzni a rolót, Kukics mellett ő volt a PSG otthonában tízzel megnyert BL-visszavágó kulcsembere. A Bodó Richárd által csak „legendaként” emlegetett ikon 15 védésével ismét bizonyította, hogy minden idők egyik legnagyobbja. Tobias Thulin és a védőfal között úgy ötből három meccsen nincs meg az összhang, a túloldalon Rodrigo Corralesszel kapcsolatban pedig az az érzésünk, hogy már túl van a legjobb évein. Ilyenkor szoktak ránk cáfolni a kapusok, és meccset eldöntő teljesítménnyel kirukkolni… Ez utóbbi képesség mindkét oldalon megvan, ezért döntetlenre adjuk ezt a párharcot.

6. Edzők

Michael Apelgren az első hónapokban új életet vitt a szegedi kézilabdába, viszont amikor kinevezték svéd szövetségi kapitánynak, az a bejelentés mintha befolyással lett volna a játékosaira is. Ettől függetlenül olyan sikereket mondhat magáénak, mint a Magdeburg, a Nantes, a Zagreb idegenbeli és a Kielce oda-vissza legyőzése, hogy a PSG kiejtéséről és a Veszprém őszi megveréséről ne is beszéljünk. A Barcát háromszor Európa csúcsára vezető Xavier Pascual szintén tavaly nyáron érkezett meg Veszprémbe, a BL-csoportelsőség és a szinte megingathatatlan játék önmagáért beszél. Nemcsak több évtizedes rutinját és szakértelmét, hanem a bizalmi embereit (Cindric, Pálmarsson) is magával hozta, akik tudják, hogyan kell a legkiélezettebb pillanatokban játszani. A Veszprém kapja ezt a mindent eldöntő pontot.

Végeredmény: 3.5–2.5 a Veszprém javára

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

A 3. HELYÉRT

16.45: Mol Tatabánya KC–HE-DO B.Braun Gyöngyös (Tv: M4 Sport+)

DÖNTŐ

19.30: One Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!