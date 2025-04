Izgalmas végjátékban a GOG kiverte Hanusz Egonékat a kézilabda El-ben

Az első meccset a Benfica nyerte meg 33–31-re. A visszavágón egészen a hajráig úgy tűnt, hogy a portugálok Hanusz Egonnal a soraiban kivívják a továbbjutást, 11 perccel a vége előtt összesítésben négygólos előnyben voltak. Azonban a hazaiaknak sokkal jobban játszottak a végjátékban. Nemcsak ledolgozták hátrányukat, hanem összesítésben még eggyel jobbnak is bizonyultak: 65–64-gyel a GOG jutott be a negyeddöntőbe. Hanusz öt gólt szerzett a Benficában. A GOG negyeddöntős ellenfele a spanyol Bidasoa lesz.

A Melsungen is nagy meccset játszott a másik német csapattal, a Gumersbachhal. Sipos Adrián két gólt is szerzett, de ami neki is fontosabb, hogy a Melsungen összesítésben egyetlen góllal, de kiharcolta a nyolc közé jutást.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

GOG (dán)–Benfica (portugál) 34–31 (15–15)

Továbbjutott: a GOG, 65–64-es összesítéssel

Limoges (francia)–Kriens-Luzern (svájci) 36–28 (16–16)

Továbbjutott: a Limoges, 65–64-es összesítéssel

Melsungen (német)–Gummersbach (német) 29–25 (14–13)

Továbbjutott: a Melsungen, 55–54-es összesítéssel

Toulouse (francia)–Porto (portugál) 30–28 (12–12)

Továbbjutott: a Porto, 63–58-as összesítéssel

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (1. meccs: április 22., 2. meccs: április 29.)

Porto (portugál)–Montpellier (francia)

GOG (dán)–Bidasoa (spanyol)

Melsungen (német)–Kiel (német)

Limoges (francia)–Flensburg (német)