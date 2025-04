A Tatabányáé lett a bronzérem a férfi kézilabda Magyar Kupában

A bronzmérkőzés első percei szoros csatát hoztak, fej-fej mellett haladtak a csapatok, a 12. percben alakult ki először egynél nagyobb különbség, ekkor a Tatabánya vezetett 7–5-re. A félidő felénél már öt védésnél tartott Alen Skledar, a gyöngyösi kapus ekkor a magyar válogatott szélső, Pedro Rodríguez ziccerét hárította. Az ellentámadásból Ubornyák Dávid talált be, ráadásul az irányító egy kétperces kiállítást is kiharcolt, amely alatt ledolgozta kétgólos hátrányát Bíró Balázs csapata. A folytatás is hasonlóan alakult, a 24. percben 13–13 állt az eredményjelzőn. Pörögtek az események a játékrész hajrájában is, amiből a Gyöngyös jött ki jobban, Skledar ziccert védett, Ubornyák kétszer is betalált, 17–15-ös hevesi előnnyel vonulhattak szünetre a felek.

A 37. percben Krakovszki Bence hatodjára talált be, a válogatott balszélső góljával ismét egyenlő volt az állás. Nagy sorozatot produkált a Bányász, hat-nullás roham után jött Ubornyák válasza 22–18-nál. Egyre zárkózhatott volna a Gyöngyös, de Bartucz László hetest védett, a félidő felére visszaállt a négygólos különbség. 26–23-ról jöhetett az utolsó tíz perc. Ismét egyre csökkent a gyöngyösi hátrány, azonban elvesztették csapatkapitányukat, Hegedűs Márk harmadik kétpercese után kiállt. Két és fél perccel a vége előtt elcserélte magát Cristian Ugalde, a kiállítás adott némi reményt a „vendégeknek”, Martin Poltisk révén megint csak egy volt a hátrány. Az utolsó támadását értékesítette a Bányász, így a bronz idegőrlő csata után Tatabányán maradt, a vége 31–29.

A tragikus hirtelenséggel elhunyt Pánczél Kevinről is megemlékeztek a gyöngyösiek (Fotó: Árvai Károly)

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

A 3. HELYÉRT

MOL TATABÁNYA KC–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 31–29 (15–17)

Tatabánya, 4126 néző. V: Bócz, Wiedemann.

TATABÁNYA: Székely M. – Rodríguez P. 3, Plaza 3, Maras 3, Havran, Dissinger 1, KRAKOVSZKI B. 8 (5). Csere: BARTUCZ (kapus), NTANZI 10, Marcsek, Éles B., Golubovics, Lemos, ENOMOTO 3, Damatrin. Edző: Cristian Ugalde

GYÖNGYÖS: SKLEDAR – Lakosy 2, Markez 1, POTISK 7, Hegedűs M. 3, Bodor, EDWARDS 5 (2). Csere: Uszik (kapus), UBORNYÁK 6, Nagy Ádám 1, Jóga 2, Gráf 2. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–5. 13. p.: 7–5. 17. p.: 9–10. 22. p.: 13–12. 26. p.: 14–14. 41. p.: 22–18. 43. p: 22–20. 50. p.: 26–22. 53. p.: 26–25. 59. p.: 29–28.

Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/2