A Szeged után a Fradit is megverte a Győr a férfi kézilabda NB I-ben

A tabella harmadik helyén álló Ferencváros azzal a tudattal lépett pályára a Győr vendégeként, hogy egy győzelem esetén biztosan érmes helyen végez az idény végén. Ráadásul a Szeged és a Veszprém egymás ellen mérkőzik meg, így akár előbbit meg is előzhették volna a budapestiek.

Nem feltétlen a kapusokról szólt az ETO és az FTC bajnokijának első félideje. A 21–21-es első félidőben a hazaiaknál Bősz Dániel és Pásztor Imre ketten együtt három lövést védtek, míg a Ferencvárosnál Borbély Ádám 27 felé szálló lövésből hatot hárított. Az első játékrészben végig az FTC vezetett, a legnagyobb különbség négy gól volt, a szünet után jól kezdtek a győriek és két gólra elléptek, de ezt követően hét percen át nem találtak be a vendégek kapujába.

A Fradi hiába a második játékrész nagy részében is vezetett, de az utolsó tíz percet 5–1-re a hazaiak nyerték, ezzel pedig a végső győzelem is a győrieké lett. Az ETO továbbra is remekel hazai pályán, csak a listavezető Veszprémtől kapott ki, a győriek március végén a Szegedet is két góllal múlták felül. A hazaiaknál Fazekas Máté tíz, Nagy Martin hat góllal, Bősz Dániel kilenc védéssel járult hozzá a sikerhez. Az FTC-nél Nagy Bence hétszer, Győri Mátyás ötször talált be, Győri Kristóf hét, Borbély Ádám hat védéssel zárt.

A Komló az első félidőt kettővel nyerte, a második játékrészben a hazai pályán játszó Csurgó azonban hét góllal jobbnak bizonyult, így 31–26-ra nyert. Aleksa Tufegdzic hét, Kiss Bence hat, Vojislav Brajovic öt góllal, Füstös Ádám 11 védéssel járult hozzá a somogyiak sikeréhez. A baranyaiaknál Melnicsuk Viktor és Szrnka Levente is hatszor talált be.

A legutóbbi öt meccsén nyeretlen PLER 28–28-as döntetlent játszott a NEKA-val. A hazaiaknál Filip Sunajko kilenc gólt szerzett, míg a vendégek legeredményesebbje a tízgólos Kovács Tamás volt.

ETO UNIVERSITY HANDBALL TEAM–FTC GREEN COLLECT 37–35 (21–21)

Győr, 1100 néző. V: Andorka, Hucker.

GYŐR: Pásztor Imre – Dörnyei 1, FAZEKAS M. 10, BOMBAC 5, Vilovszki, Bozsovics 3, HÁRI 4 (1). Csere: BŐSZ (kapus), Pieczonka, BALOGH ZS. 5 (2), Vajda H. 3, Lang, NAGY M. 6. Edző: Kilvinger Bálint

FTC: BORBÉLY – Bujdosó 1, Ancsin 4, Lékai 3 (1), DEBRECZENI 4, NAGY BENCE 7, Kovacsics. Csere: GYŐRI K. (kapus), Prainer, Füzi 4, Mikita, Győri M. 4, Horváth-Garaba, Ónodi-Jánoskuti 3, CSÖRGŐ 4, Tóth Á. 1. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–5. 12. p.: 6–10. 17. p.: 11–12. 22. p.: 15–18. 27. p.: 17–21. 32. p.: 22–21. 37. p.: 24–25. 43. p.: 25–27. 47. p.: 30–30. 51. p.: 32–33. 54. p.: 34–34. 59. p.: 36–35. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Az első félidőben a vendégek jól használták ki a hibáinkat, ebben az időszakban voltak nehéz periódusaink. A szünet után jó kapusteljesítménnyel át tudtuk venni a vezetést, és remek hangulatú végjátékban értük el az értékes győzelmet.

Pásztor István: – Nagyszerű, közönségvonzó mérkőzést játszottunk. Végig az volt az érzésem, hogy nem tudunk nyerni, bár néhány védekezésbeli pontatlanságunk ellenére elégedett vagyok a csapattal. Sokat számított az ETO második félidei kapusának helytállása.

Csurgói KK–Carbonex-Komló 31–26 (13–15)

PLER-Budapest–NEKA 28–28 (14–11)



20.15: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: CYEB–Budakalász–Dabas KC

18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: Eger Eszterházy SzSE–Mol Tatabánya KC

