Kézilabda: Orosházán kezdi meg edzői karrierjét Balogh Zsolt

Terveiről Balogh Zsolt is nyilatkozott: „Büszkeséggel tölt el, hogy szerepem volt a CSIKO SE kézilabda szakosztályának megalakulásában 2022-ben. Ezért a saját gyermekünknek tekintjük a klubot Németh Lászlóval, akivel utánpótlás válogatott korunk óta barátok vagyunk. Az elmúlt két évben főként csak a háttérből tudtam segíteni a klubot a sportkarrierem miatt, de nyártól teljes egészében az egyesület rendelkezésére fogok állni. Orosházáról indultam kézilabdásként, amit mindig büszkén vállaltam, most pedig az edzői karrieremet is itt fogom elkezdeni. Mindig vágyam volt visszaadni valamit szülővárosomnak a sok törődésért és hiszem, hogy ezt a kézilabda révén tudom megvalósítani. Motivál, hogy a megszerzett tudást és tapasztalatot átadjam a fiatalabb generációknak, akik ugyanott kezdték vagy kezdik pályafutásukat, mint én egykoron. Minden korosztályban szeretnénk egy ütőképes csapatot felállítani a közeljövőben. A felnőtt csapatnak pedig igyekszünk megfelelő hátteret biztosítani ahhoz, hogy a másodosztályba való feljutás reális cél lehessen.”