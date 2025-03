Bodó Richárd: Ez a PSG már nem az, amelyik rendre a négyes döntőért játszott

„A válogatott szünet után két meccset is játszottunk, és mindkettő kiválóan szolgálta a felkészülésünket a PSG elleni párharcra. Úgy vélem, hogy az ETO, majd a Csurgó ellen is voltak jó szakaszaink. Persze csütörtöki ellenfelünk nem a magyar bajnokságban szerepel, jobbnál jobb játékosok alkotják a keretét, de nem legyőzhetetlen. Az évadban már többször bizonyítottuk, ha rendben a védekezésünk, akkor jó kapusteljesítmény párosul hozzá, nyerünk. Ez lesz a döntő a csütörtöki meccsen is. Bízom benne, hogy a táborunk parádés hangulatot teremt, mert vele együtt sikerülhet nyernünk.”