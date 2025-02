Váratlan vereséget szenvedett a Szeged a csoportutolsótól a BL-ben, még nem biztos a továbbjutása

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP BANK PICK SZEGED–HC ZAGREB (horvát) 26–27 (13–15)

Szeged, 4845 néző. V: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónok)

SZEGED: Thulin – SOSTARIC 8 (3), Röd 1, Smárason, Bánhidi 2, Mackovsek, JELINIC 5. Csere: Mikler R. (kapus), Kalaras, Bodó 2, KUKICS 2, Frimmel 3 (1), Toto, Garciandia 3. Edző: Michael Apelgren

ZAGREB: Mandic – Glavas 4 (3), KLARICA 5, SRNA 8, Gojun, Faljic 1, Gyibirov 3. Csere: Grbavac (kapus), WALCZAK 1, Beljavszkij 3, Kavcic 2, Trivkovic. Edző: Velimir Petkovic

Az eredmény alakulása. 3. perc. 2–1. 9. p.: 4–4. 11. p.: 4–5. 19. p.: 6–8. 25. p.: 9–9. 28. p.: 11–13. 33. p.: 13–16. 36. p.: 14–18. 41. p.: 16–20. 45. p.: 17–22. 49. p.: 19–23. 52. p.: 20–24. 55. p.: 22–24. 57. p.: 22–26. 59. p.: 24–27

Kiállítások: 14, ill. 12 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Michael Appelgren: – Ellenfelünk a jobb védőmunkájának köszönhetően nyert. Győzelmük kulcsa az irányító-beálló kapcsolatunk hatékony semlegesítése volt.

Velimir Petkovic: – Tanultuk az őszi vereségből, amikor a Szeged 35–30-ra nyert ellenünk Zágrábban. A sikert a jó védekezésünk hozta meg, az utolsó tíz percben mutatott játékunkkal azonban elégedetlen vagyok.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ideális ellenfélnek tűnt a zágrábi együttes a Szegednek arra, hogy egy könnyed sikerrel kiharcolja a továbbjutást. A magyar csapat riválisa a szerdai előtt mind az öt idegenbeli BL-fellépését elveszítette, ráadásul két hónapja nem játszott tétmérkőzést. A Tisza-partiak ugyan egy Aalborg elleni vereséggel zárták az őszt, de az előtte begyűjtött hat sikerüknek köszönhetően mégis nyeregben érezhették magukat.

Az idény ezen szakaszában mindig kérdés, hogy mennyire töri meg egy csapat lendületét a világbajnoksággal (vagy Európa-bajnoksággal) járó hosszabb szünet. Ráadásul a szegedieknél nemcsak a játékosok nagy részének, hanem a vezetőedző Michael Apelgrennek is jelenése volt a svéd válogatott kispadján.

A Pick Aréna felső karéja ezúttal le volt takarva, de két hét múlva, a csoport élén álló Barca ellen az is garantáltan megtelik majd. A vendégek kőkemény horvátja, Jakov Gojun már a 11. percben megkapta a második két percét – az ilyen büntetések legalább annyira a specialitásai, mint maga a védekezés… Egy személyben testesíti meg azt a kellemetlen stílust, amit a zágrábiak képviselnek. A ritmustalanságukkal meg is zavarták a Szegedet, 6–8-nál jött is az Apelgren-időkérés.

Addig a legnagyobb pozitívum egy hármas emberhátrányban, éles szögből szerzett Bodó Richárd-gól volt. Utána már jött egy dupla védés Tobias Thulintól, majd egy durva szabálytalanság Bánhidi Bencével szemben, de Mario Sostaric kihagyta a hétméterest. Ekkor már mindenkinek egyértelmű volt, hogy a győzelem kulcsa az lesz, hogy fel tud-e pörögni a Szeged.

Fotó: Árvai Károly

Sebastian Frimmel látványos „kínaija” már egy olyan jel lehetett volna, hogy ez hamarosan megtörténik. Ám ehhez a szünetben Apelgrennek mélyen bele kellett lapoznia a jegyzetfüzetébe. Matej Mandic a lehető legrosszabbkor kezdett el ziccereket védeni, a Kékek hátránya öt gólra nőtt. Nem az újdonsült vb-ezüstérmes Marin Jelinicen múlt a csoda, aki Sostaric mellett a legtöbbször volt eredményes a hazai oldalon.

Óriásit kellett küzdenie a hajrában a Szegednek, de egyszerűen semmi sem akart összejönni, nem volt benne a játék képében a fordítás, és 27–26-os vereséget szenvedett, így még nem biztos a továbbjutása.

Azt három rendkívül nehéznek ígérkező mérkőzésen, a Nantes, Barca, Magdeburg trióval szemben kell majd bebiztosítania a következő hetekben.