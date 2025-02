Női kézi NB I: horvát irányítójával is hosszabbított a Kisvárda – hivatalos

Larissa Kalaus tavaly szerződött Kisvárdára, ahol azóta is meghatározó játékosnak számít. A klub pénteken pedig bejelentette, hogy meghosszabbította a 28 éves horvát játékos szerződését.

„Jól érzem magam Kisvárdán, nagyon jó csapatunk van és remek a légkör, és azt hiszem, ez meg is látszik a mérkőzéseinken. Azért döntöttem úgy, hogy szerződést hosszabbítok, mert hiszek ebben a csapatban és remek feltételek között dolgozhatunk. A vezetőség mindent megtesz azért, hogy nekünk csak a kézilabdával kelljen foglalkoznunk” – fogalmazott Kalaus a klub honlapjának azt követően, hogy aláírta új szerződését.

A bajnokságban jelenleg a hetedik helyen álló Kisvárda egyébként mozgalmas, de eredményes napokon van túl, hiszen több játékossal is egyezségre jutott a folytatást illetően: így már biztos, hogy Kalaus mellett Mérai Maja, Karnik Szabina, Kovalcsik Bianka, Szabó Lili és Erin Novak is meghosszabbította szerződését a csapattal. A 23 éves irányító Juhász Fanni szerződtetését pedig február 11-én jelentett be a klub.