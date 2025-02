Hétgólos dániai győzelemmel fejezte be az FTC a női kézilabda BL csoportkörét

TÉT NÉLKÜL várhatta a csoportkör utolsó, dániai mérkőzését a ferencvárosi női kézilabdacsapat a Bajnokok Ligájában, a final fourba vágyó magyar bajnok már három fordulóval korábban kiharcolta a negyeddöntőbe jutást. A szombati ellenfél, a Nyköbing Falster továbbjutási esélyei már korábban elszálltak, a sereghajtó az addigi tizenhárom meccséből csupán egyet nyert meg a sorozatban.

Allan Heine csapatából többen is hiányoztak, a Fradi dán trénere tizenkét mezőnyjátékost nevezett csupán, a BL-ben 44 gólnál tartó Klujber Katrin sem szerepelt a keretben. Angela Malestein hétméteresével a vendég ferencvárosiak szerezték meg a vezetést. Az FTC szerb beállója, Dragana Cvijics vezetésével építette előnyét, aztán a rutinos játékos előbb sárga lapot kapott, majd két percre kiküldték, de ez sem törte meg a magyar együttest, 7–4-es vezetésnél időt kért a hazaiak mestere, Jakob Larsen. Emily Bölk és Cvijics összjátéka gólt és hazai kiállítást eredményezett, ám a Fradi az emberelőnyét nem tudta érdemben kihasználni, Heine rögtön kérte játékosaitól, hogy védekezzenek hatékonyabban.

Andrea Lekics egész pályás góljával már néggyel is vezettek a vendégek, aztán a félidő hajrájára visszajött a meccsbe a Nyköbing, a dánok a rutinos Kristina Kristiansen góljával egyre csökkentették a különbséget. Az utolsó percre feléledt a Fradi, Lekics találatának köszönhetően 18–15-ös FTC-vezetéssel vonulhattak szünetre a felek.

Bölk-góllal kezdődött a második játékrész, majd Darja Dmitrijeva vállalta magára a vezető szerepet, az orosz irányító góljaival ötre nőtt a különbség a Fradi javára. A dánok próbáltak zárkózni, de a Fradi megrázta magát, Janurik Kinga előbb védett, majd az üres kaput kihasználva megszerezte idénybeli második gólját. A Nyköbing már nem tudott közelebb férkőzni, a Ferencváros kényelmes játékkal, magabiztos, 34–27-es győzelemmel zárta a csoportkört, folytatás a negyeddöntőben, a papírforma alapján az Odense ellen.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. FORDULÓ

A-CSOPORT

NYKÖBING FALSTER HB (dán)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 27–34 (15–18)

Nyköbing, 1734 néző. V: Jakovljevics, Sando Kovacsevics (szerbek)

NYKÖBING: BÖRJESSON – SKOVLUND SCHMIDT 5, Högdahl 4 (4), A. Nielsen, C. Jakobsen 1, M. OBAIDLI 7, M. Vestergaard 1. Csere: C. Broch (kapus), Von Pereira, S. Jörgensen, A. Madsen 5, K. Kristiansen 2, Bardrum 2. Edző: Jakob Larsen

FTC: JANURIK 1 – MALESTEIN 9 (4), DMITRIJEVA 7, Edwige, CVIJICS 4, Bölk 2, Hársfalvi 2. Csere: Glauser (kapus), SIMON P. 6, Lekics 2, Maszlova, Márton G. 1, Bordás. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–4. 14. p.: 4–8. 20. p.: 9–11. 23. p.: 10–15. 28. p.: 15–16. 35. p.: 17–22. 41. p.: 21–25. 47. p.: 23–31. 55. p.: 27–31

Kiállítások: 4, ill. 12 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Jakob Larsen: – A hét a hat elleni játékunk most nem működött megfelelően, noha megvoltak a lehetőségeink, de a taktikailag kiválóan felkészült ellenfél kapusával nem bírtunk.

Allan Heine: – A Nyköbing okosan és taktikusan kézilabdázott ezúttal is. A Fradinál minden mérkőzés fontos, különösen a BL-meccsek, minden találkozóhoz a kellő erővel kell hozzáállni, és azt a játékot mutatni támadásban és védekezésben is, amit szeretnénk. Tetszett, ahogy védekezésben teljesítettünk.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

CSM Bucuresti (román)–Gloria Bistrita (román) 32–23 (17–10)

Metz (francia)–Storhamar (norvég) 24–20 (14–11)

Ljubljana (szlovén)–Podravka Vegeta (horvát) 30–29 (11–12)

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Metz 14 13 1 – 413–361 +52 27 2. FTC 14 12 – 2 395–351 +44 24 3. CSM Bucuresti 14 9 – 5 414–383 +31 18 4. Ljubljana 14 6 1 7 390–404 –14 13 5. Podravka Vegeta 14 5 1 8 383–392 –9 11 6. Storhamar 14 3 2 9 351–377 –26 8 7. Gloria Bistrita 14 3 – 11 378–410 –32 6 8. Nyköbing 14 1 3 10 372–418 –46 5

