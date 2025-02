Dragana Cvijics: Az első perctől irányítottuk a mérkőzést

A TIZENKETTEDIK GYŐZELMÉT (ez klubrekord) aratta a női Bajnokok Ligája aktuális idényében a Ferencváros, a dán Allan Heine tanítványai a sereghajtó dán Nyköbing otthonából hozták el a két pontot. Az már a 11. fordulóban eldőlt, hogy a magyar bajnok biztosan negyeddöntős, az „elkényelmesedés” látszott is a Storhamar és a Podravka elleni meccsen, mindkét találkozót egy góllal nyerte meg az FTC, de a norvég és a horvát csapat elleni játékkal sem lehetett teljesen elégedett a vezetőedző.

A Nyköbing otthonában is akadtak kisebb hullámvölgyek, de a több hiányzót nélkülöző ferencvárosiak egynél közelebb nem engedték magukhoz dán ellenfelüket, amikor kellett, megrázták magukat. A hajrára végképp megtört a hazaiak lendülete, a Fradi viszont ezúttal nem dőlt hátra, s hét góllal múlta felül a csoportutolsót. A csaknem negyven százalékkal védő, gólt is szerző Janurik Kinga mellett a kilencszer eredményes holland szélső, Angela Malestein és a hét gólig jutó orosz irányító, Darja Dmitrijeva is jelentős részt vállalt a győzelemből, ahogyan a mezőnyben sokat dolgozó szerb beálló, Dragana Cvijics.

„Ellenfelünk megnehezítette a dolgunkat – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón a négyszer eredményes Cvijics. – Jelentős kihívás volt, hogy a mérkőzés nagy részében a hazaiak a hét a hat elleni játékot alkalmazták, főleg úgy, hogy tőlünk többen hiányoztak, akiknek fontos szerepük lenne a védelem tengelyében, Orlane Kanorra vagy Tomori Zsuzsannára gondolok elsősorban.”

Cvijics szerint jól reagáltak minden helyzetre: „Az első perctől irányítottunk, nem engedtük, hogy ellenfelünk közelebb férkőzzön. Ennek kifejezetten örülök, mert az előző két összecsapáson akadtak problémáink a második félidőben, de ezúttal jól vettük az akadályokat. Fontos mérkőzések várnak ránk, a korábban mutatott játékunkon változtatnunk kellett, amit sikeresen megtettük.”

A magyar bajnok ellenfele az Odense–Storhamar párharc győztese lesz az április második felében rendezendő negyeddöntőben. Addig a hazai sorozatokra koncentrálhatnak Dragana Cvijicsék, akik a hétvégén a Magyar Kupa tatabányai négyes döntőjében szerepelnek.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. FORDULÓ

A-CSOPORT

NYKÖBING FALSTER HB (dán)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 27–34 (15–18)

Nyköbing, 1734 néző. V: Jakovljevics, Sando Kovacsevics (szerbek)

NYKÖBING: BÖRJESSON – SKOVLUND SCHMIDT 5, Högdahl 4 (4), A. Nielsen, C. Jakobsen 1, M. OBAIDLI 7, M. Vestergaard 1. Csere: C. Broch (kapus), Von Pereira, S. Jörgensen, A. Madsen 5, K. Kristiansen 2, Bardrum 2. Edző: Jakob Larsen

FTC: JANURIK 1 – MALESTEIN 9 (4), DMITRIJEVA 7, Edwige, CVIJICS 4, Bölk 2, Hársfalvi 2. Csere: Glauser (kapus), SIMON P. 6, Lekics 2, Maszlova, Márton G. 1, Bordás. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–4. 14. p.: 4–8. 20. p.: 9–11. 23. p.: 10–15. 28. p.: 15–16. 35. p.: 17–22. 41. p.: 21–25. 47. p.: 23–31. 55. p.: 27–31

Kiállítások: 4, ill. 12 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Jakob Larsen: – A hét a hat elleni játékunk most nem működött megfelelően, noha megvoltak a lehetőségeink, de a taktikailag kiválóan felkészült ellenfél kapusával nem bírtunk.

Allan Heine: – A Nyköbing okosan és taktikusan kézilabdázott ezúttal is. A Fradinál minden mérkőzés fontos, különösen a BL-meccsek, minden találkozóhoz a kellő erővel kell hozzáállni, és azt a játékot mutatni támadásban és védekezésben is, amit szeretnénk. Tetszett, ahogy védekezésben teljesítettünk.