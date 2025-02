Bejelentette visszavonulását az FTC korábbi kézilabdázója

A Mannheimben született 31 éves Behnke a TSG Ketschnél lett felnőtt kézilabdázó, majd 2011 és 2014 között a Bietigheimet (ma Ludwigsburg), 2014 és 2019 között a TuS Metzingent, majd a 2019–2020-as idényben az orosz Rosztov-Dont erősítette, mielőtt Magyarországra, az FTC-hez szerződött, ahonnan 2022-ben tért vissza Németországba, a Metzingenhez, ahol csapattársa a magyar irányító, Woth Viktória.

„Ideje elbúcsúzni. Tizennégy év profi kézilabda után fejezem be a pályafutásomat. Százhuszonöt válogatott mérkőzés, négy Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai részvétel. Orosz bajnoki cím és Szuperkupa-győzelem, magyar bajnoki cím, Magyar Kupa-siker, Német Kupa-győzelem, Európa-liga és még számtalan meccs. A következő hónapokban is továbbra is teljes gőzzel fogok teljesíteni, aztán készen állok valami újra” – fogalmazott Instagram-oldalán Julia Behnke, aki klubja honlapján elmondta, olyan időszak elé néz, amit nem ismer.

„Szabad hétvégék, rövid utazások és spontánság. Szeretnék valamikor lefutni egy maratonit – új hobbikra van szükségem” – mondta a 31 éves beálló. Részletezte, döntésén sokáig gondolkodott, mielőtt meghozta azt, és szeretné élvezni a játékot a profi kézilabda-pályafutásából hátralévő időszakban.