A Veszprém mellett a Szeged is érdeklődik a vb-ezüstérmes horvát iránt, kivásárolta Sagosent az Aalborg – sajtóhír

FRISSÍTÉS, 12.40: AZ AALBORG BEJELENTETTE SAGOSEN ÉRKEZÉSÉT

A dán klub közleménye szerint a 29 éves klasszis négy és fél éves kontraktust írt alá, s már a Dán Kupa hétvégi négyes döntőjében pályára léphet régi-új csapatában. A Bajnokok Ligájában az egyenes kieséses szakaszban lesz bevethető Sagosen, mivel a csoportkörben már pályára lépett a Kolstad színeiben.

A Sport Bild információja szerint a bakonyiak mellett a Szeged is kivetette hálóját a horvát válogatottal vb-döntőig menetelő játékosra, míg Németországban a Flensburg csapna le a 27 éves jobbátlövőre. A már említett forrás szerint a pénzügyi körülmények mellett azért is előnyösek Martinovic számára a magyarországi ajánlatok, mert így gyakrabban láthatná családját, amely Bécsben él. A Rhein-Neckar Löwen Hamburg elleni bajnokija előtt maga Martinovic is megszólalt a pletykákkal kapcsolatban.

„Érdekes, hogy egyesek többet tudnak nálam a saját jövőmről. (…) Én mindenesetre még nem tudom, mi lesz a jövőben, jelenleg csak a soron következő meccsre koncentrálok” – idézi a játékos szavait a Handball World.

Már korábban is lehetett arról olvasni, hogy Sander Sagosen az idény végeztével csapatot vált, ám az Aftonbladet legfrissebb információi szerint a dán Aalborg már most, az idény közepén kivásárolja szerződéséből a norvég klasszist – a hírt a dán Tv2 is megerősítette.

A svéd napilap szerint Sagosen megszerzése Lukas Nilsson sérülése, valamint Miguel Martins doppingügyei miatt lett sürgős. A 29 éves irányító korábban 2014 és 2017 között erősítette az Aalborgot.