A korábbi győri átlövő Bukarestben folytatja

A román bajnok a klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy a dán balátlövő nyártól náluk folytatja pályafutását. Az elmúlt hét BL-ben egyaránt a négyes döntőben érdekelt Anne Mette Hansen 2017 és 2023 között játszott Győrben, ez idő alatt kétszer nyert Bajnokok Ligáját (2018, 2019), négyszer magyar bajnokságot és háromszor Magyar Kupát. A magyar csapattól a Metzbe igazolt, melynek színeiben első idényében 54 gólt szerzett, francia bajnokságot és kupát nyerte, és ezúttal is bejutott a BL négyes döntőjébe.

A 186-szoros válogatott Hansen következő állomása Bukarest lesz, nyártól a CSM Bucuresti-ben folytatja pályafutását. „Boldog vagyok, hogy a következő két idényre a CSM Bucuresti-hez csatlakozhatok. Ez Európa egyik legnagyobb klubja, és mindig is szerettem itt játszani ellenfélként. Most már alig várom, hogy a CSM-ben játszhassak, ezúttal a szurkolók támogatását élvezve. Nagyon remélem, hogy segíthetek a klubnak abban, hogy elérje céljait a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligájában egyaránt” – olvasható Hansen nyilatkozata klub honlapján.

A Bucuresti továbbá bejelentette, hogy a szintén dán Trine Östergaard szerződést hosszabbított a csapattal. Az előző idényben ötven gólt szerző jobbszélső 192 mérkőzésen 389 gólt szerzett a dán válogatottban. „Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy a CSM Bukarestnél folytathatom. Szeretek ezekkel a csodálatos játékosokkal együtt játszani, és hiszem, hogy csapatként sok álmot teljesíthetünk együtt a jövőben.”

A Bucuresti ugyan nem jelentette be, de a dán Ikast honlapján megjelent, hogy Emilie Hegh Arntzen a nyáron klubot vált. A bukarestiektől távozó 31 éves játékos nyáron az Ikasthoz igazol, mellyel kétéves szerződést köt. A Vipersszel 2021-ben BL-t nyerő játékos négy év után hagyja ott a román csapatot: „Nagyon várom már, hogy a csapat tagja legyek, és új kihívások elé nézzek a dán bajnokságban. Természetesen remélem, hogy a következő szezonban a Bajnokok Ligájában játszhatunk, továbbra is nagyon szeretnék fejlődni. Remélem és hiszem, hogy az Ikastnál ezt meg is fogom tenni.”