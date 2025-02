A csapat után a Veszprém Aréna is felveszi a főszponzor nevét

A város magyar bajnok férfi kézilabdacsapata januártól One Veszprém HC néven indul minden sorozatban, és most már a klub csarnoka is felveszi a főszponzor nevét, One Veszprém Arénaként működik tovább.

Tavaly júliusban írt alá hároméves együttműködési megállapodást a Veszprém Kézilabda Club és a 4iG-csoport, az első csapat pedig 2025 januárjától a One Veszprém HC néven indul valamennyi sorozatban, a magyar bajnokságban, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában is. A magyar bajnokcsapat Sporting CP elleni BL-csoportmérkőzése előtt pedig ünnepélyes keretek között új nevet kapott a klub csarnoka is, mely ezentúl One Veszprém Aréna néven működik tovább. Az ünnepségen részt vett és beszédet tartott Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója és Porga Gyula, Veszprém város polgármestere. Fotó: Török Attila „Nagyon büszke vagyok rá, hogy Magyarország legújabb telekommunikációs márkája, a One mind a Veszprém HC, mind pedig a csapatnak otthont adó aréna nevében megjelenik. Ez a partnerség nemcsak jelentős támogatást nyújt, egységes megjelenést is kölcsönöz. Köszönöm, a One-nak, hogy hosszú távon tudunk együttműködni, amit a pályán és a közös munkában is igyekszünk meghálálni” – hangsúlyozta Bartha Csaba. „Egy erős városnak mindig van egy erős csapata, egy olyan együttes, amelyért együtt szorítunk – tette hozzá Porga Gyula polgármester. – Ennek egyik feltétele a remek szurkolótábor, amely Veszprémben már lassan ötven éve megvan, és nem öregszik, hanem újra és újra fiatalodik. A szakmai munka mellett nagyon fontos a szponzorok jelenléte is, és nagy öröm, hogy ilyen támogatói vannak a klubnak.”