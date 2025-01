Videó: a padról befutva védett hatalmasat Janurik Kinga a BL-ben

A Ferencváros ugyan kikapott a Metztől a női kézilabda Bajnokok Ligájában, ám kapusa, Janurik Kinga így is emlékezetes mozdulatot mutatott be: a padról felállva szaladt be a pályára és védett hatalmasat a találkozó 10. percében

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR , 10. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–METZ HB (francia) 23–26 (11–13)

Érd, 2200 néző. Vezette: Xhema, Jahja (koszovóiak)

FTC: JANURIK – Malestein 6 (3), KLUJBER 6 (2), Dmitrijeva 3, Edwige, Lekics 3, Márton G. 2. Csere: Glauser (kapus), O. Kanor 1, Simon P. 1, Cvijics 1, Bölk, Tomori. Edző: Allan Heine

METZ: DARLEUX – Granier 3, Flippes 1, BOUKTIT 5 (1), PINEAU 1 (1), CHAMBERTIN 5, Valentini 2. Csere: Szemerey (kapus) VÁMOS P. 8, Jacques, Anne M. Hansen, Augustine 1, Axnér. Edző: Emmanuel Mayonnade