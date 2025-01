Vámos villogott, a Ferencváros pislákolt, győzött a Metz Érden

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia) 23–26 (11–13)

A hét meccse várt a Fradira szombat délután az Érd Arénában. A zöld-fehéreknek BL négyes döntőbe illő rangadón, a francia Metz Handball ellen kellett bebizonyítaniuk, hogy helyük van a május 31-én és június 1-jén sorra kerülő budapesti végjátékban.

A vendégek soraiban két magyar válogatott játékos is pályára lépett: Szemerey Zsófi a kapuban, Vámos Petra irányítóként próbált meg minél többet hozzátenni csapata teljesítményéhez. Szemerey ezúttal csak néhány pillanatra kapott lehetőséget, ami nem véletlen, hiszen Cléopatre Darleux a felek októberi találkozóján 22 védést mutatott be. Sajnos ezúttal is jó napot fogott ki, a szünetben 50 százalékon állt, végül 15 bravúrral zárta ezt a csatát is. A francia kapusnak köszönhetően a Metz szinte végig jobban állt, amelynek a meglepetésembere Djazz Chambertin volt, a balátlövő szűk húsz perc alatt eljutott öt találatig. A játékrész hajrájára Vámos visszatért, és kitűnő közbelövésével, majd fantasztikus csele után szerzett góljával két pillanatra elcsendesítette a Fradi-tábort.

A 13–11-es ferencvárosi hátrányból induló második félidőben is az történt, amit a Metz eltervezett. Masszív védekezésével szemben a magyar bajnok továbbra sem tudott jó ritmusú támadásokat vezetni, tökéletesen működött, amit Emmanuel Mayonnade kitalált erre a napra (13–17). A mieink próbáltak kapaszkodni, és türelmesen várták azt a momentumot, amikor esetleg átbillenthetnék a mérleg nyelvét az ő oldalukra. Klujber Katrin és Darja Dmitrijeva vezérletével ez a 48. percben jött el, amikor csapatuk 20–20-ra egyenlített. Azonban Tomori Zsuzsanna kiállítása megakasztotta a jó szériát, Darleux pedig kulcspillanatban kivédte Klujber hetesét és Simon ziccerét is. A Metz visszavette a vezetést, és a nyolcgólos Vámos vezérletével 26–23-ra legyőzte az FTC-t. Allan Heine együttese legközelebb jövő hét szombaton, a román Gloria Bistrita otthonában lép pályára.

A csoport délutáni meccsén a CSM Bucuresti fölényesen, 36–23-ra nyert a Krim Ljubljana ellen. Cristina Neagu egymaga 11 gólt szerzett, Pásztor Noémi egyszer talált be. A román együttes ezzel a sikerrel meg is előzte a szlovént az A-csoportban.