„Nagyon elégedetlen vagyok a hozzáállással” – Chema Rodríguez a franciák elleni vereség után

„Elég tragikusan éltem meg az első félidőt, meg szerettük volna lepni őket, de sajnos magunkat leptük meg – kezdte értékelését az M4 Sportnak Bánhidi Bence, a válogatott beállója. – Sok helyzetet kihagytunk, és kaptuk az üres kapus gólokat. A védelmünk elég puha volt az első féidőben, a másodikban voltak jó periódusaink, de ezt a meccset el kell felejtenünk. Van még két meccsünk a középdöntőben, azokra kell most készülnünk. A hét a hat elleni támadást hosszú hónapokon keresztül kellene gyakorolni, hogy precízen működjön, nekünk negyvenöt percünk volt rá az edzésen, és sajnos ez most nem jött ki jól. Ebben még előre kell lépnünk, és van is hova fejlődnünk. Nem éreztem azt, hogy tisztelnénk az ellenfelet, viszont egy kicsit puhák voltunk elől és hátul is.”

Palasics Kristóf, a válogatott kapusa szerint mostantól már az osztrákok elleni meccsel kell foglalkoznia, s bízik benne, hogy a következő meccsen jobbra fordul a csapat helyzet: „Szerettem volna jobban segíteni a csapatot, rajta voltam a labdákon, amik viszont sajnos befelé pattantak. Nagyon bennünk van még ez a meccs, és máris készülnünk kell a következőre. A hibákat meg kell nézni és ki kell elemezni. Ez most így sikerült, készülünk a következő meccsre, ahol megpróbálunk mindent beleadni. Úgy éreztem, hogy az elején még bennünk maradt egy csomó dolog, amik remélem, a következő meccsen már ki fognak jönni belőlünk. Az olimpián is nagyon közel voltunk hozzájuk, most sajnos nem sikerült, de menni kell tovább, és a lehető legjobb módon kell felkészülni a következő összecsapásokra. Ma estétől már elkezdünk felkészülni az osztrákok elleni meccsre, s nyilván a holnapi nap is erről fog szólni. Az osztrákok ellen még bennünk van a tavalyi Európa-bajnokságon elszenvedett vereség, ami extra motiváció lehet mindenki számára. Szeretnénk a legtöbbet kihozni a meccsből.”

Chema Rodríguez szerint a legnagyobb gondot a játékosok hozzáállása jelentette, valamint az, hogy a csapat nem érkezett meg a találkozóra: „Szerintem az volt a probléma, hogy nem érkeztünk meg a mai meccsre – fogalmazott a lefújás után a magyar válogatott spanyol szövetségi kapitánya. – Nagyon elégedetlen vagyok a hozzáállással is. Mindig elmondom, hogy büszke vagyok a csapatra, de a mai nap – főleg az első félidőben – nem volt meg a százszázalékos motiváció. Márpedig ha nem nyújtasz száz százalékot egy olyan csapat ellen, mint Franciaország, akkor ez lesz a vége. A 7-6 elleni támadás szerintem rendben volt, de a gond az, hogy nem érkeztünk meg a találkozóra, és ha nem lősz gólt, akkor ilyenek történnek. Nem találtuk az egyensúlyt, nem volt rendben a védekezés és a támadás sem, de a hozzáállással volt ma a legnagyobb gond. Egy olyan tornán, mint ez, rengeteg dolog számít, akár egy-egy gól is, mert bármi megtörténhet. Ha ránézünk az eredményre, akkor az összességében nem is olyan rossz, mert az egész meccs képe alapján sokkal többel is kikaphattunk volna. A második félidő egy kicsit jobb volt, de ez sem volt elég. A következő meccs egy igazi döntő lesz számunkra Ausztria ellen, és továbbra is minden esélyünk megvan, hogy ott legyünk a legjobb nyolc között. Köszönöm az embereknek a mai szurkolást, és megkérem őket, hogy támogassanak minket továbbra is. Nagyon sajnálom a mai teljesítményt.”